Estos son los productos retirados por Amazon: verifique si los compró para solicitar un reembolso

Amazon anunció el retiro de cerca de 500 productos por parte de los fabricantes, lo que afecta también a otras minoristas de venta por internet, por presentar graves problemas de seguridad como riesgos de incendios, de asfixia o por posibles lesiones a los consumidores.

Entre estos, se encuentran tumbones para bebés, cargadores de baterías portátiles y ventiladores nebulizadores, de acuerdo con la información compartida por la gigante de ventas en línea. Según las especificaciones, algunos de estos artículos representan un importante riesgo de lesiones, o incluso de muerte, especialmente para los bebés y niños.

La minorista instó a las personas a dejar de usar los productos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Así las cosas, los tumbones para bebés y los cubre cunas de marca LXDHSTRA, que llegaron al mercado el pasado mayo, acaban de ser retirados porque los productos han violado una serie de leyes sobre seguridad.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) detalló que estos productos pueden provocarle asfixia, caídas o atrapamiento. De acuerdo con la agencia, estas tumbonas no cumplen con las leyes federales para el descanso infantil, porque los laterales son demasiado bajos, las colchonetas son muy gruesas y las aberturas para los pies son muy anchas, según el análisis.

Pese a que no se han reportado accidentes por el uso de estos artículos, Amazon recomienda tener precaución por los graves riesgos de seguridad para los bebés.

Algunos de los artículos pueden provocar incendios. | Foto: 123RF

Así mismo, los bancos de energía marca Anker ya no están disponibles para la venta en la reconocida página de Internet. La empresa de tecnología retiró aproximadamente 480.000 de estos productos porque estaban presentando fallas como sobrecalentamiento de las baterías de iones de litio, que son muy propensas a causar un incendio.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor del país norteamericano recibió cerca de 33 reportes de accidentes, hasta el momento, por parte de usuarios que adquirieron estos cargadores portátiles. Por lo tanto, la agencia ha instado a las personas, si tiene uno de estos, a dejar de usarlo de inmediato.

Además, Anker está dispuesto a realizar el reembolso de dinero a las personas que hayan comprado los modelos A1647, A1652, A1257, A1681 y A1689, que se vendieron entre enero y julio del año pasado.

Amazon anunció el reembolso del dinero. | Foto: Anadolu via Getty Images

Al mismo tiempo, se anunció el retiro de miles de cascos para niños de marca YooxArmor porque no cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por Estados Unidos para los accesorios de protección. Estos cascos, según el análisis, carecen de protección contra los impactos, no tiene estabilidad ni cuentan con los etiquetados correspondientes.

“Nuestro Equipo de Seguridad de Productos investiga y aborda de forma proactiva las quejas e incidentes de seguridad notificados para garantizar la protección del cliente ante posibles riesgos de seguridad relacionados con los productos”, aseguró Amazon en un comunicado oficial.