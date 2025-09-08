Suscribirse

Empresas

Amazon, el gigante mundial de comercio electrónico, compró participación en Rappi, que fue iniciativa del colombiano Simón Borrero

La alianza le hará una dura competencia a Mercado Libre en Latinoamérica.

Redacción Economía
8 de septiembre de 2025, 8:02 p. m.
Rappi
Amazon, la compañía más famosa en materia de comercio electrónico, puso sus ojos en la startup. | Foto: Rappi

Nada que represente más el éxito de una empresa que un gigante mundial ponga sus ojos en ella.

Pues bien, eso ocurrió con Rappi, la iniciativa que tuvo el colombiano Simón Borrero, junto con Felipe Villamarín y Sebastián Mejía, que hoy es referente de evolución tecnológica, motivo por el cual, Amazon, la compañía más famosa en materia de comercio electrónico, puso sus ojos en esa startup.

Según publicación de Bloomberg, Amazon ha adquirido una participación en la empresa colombiana de reparto Rappi, lo que permitirá una fuerte competencia con Mercado Libre.

Se trata de una alianza estratégica que une la infraestructura minorista y tecnológica del gigante del comercio electrónico con una de las empresas de reparto más conocidas en Latinoamérica.

Noticia en desarrollo...

