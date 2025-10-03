¿Compró este artículo en Amazon? Autoridades advierten riesgo fatal y anuncian el retiro inmediato

Las autoridades de Estados Unidos retiraron cientos de kits de prueba de oxígeno, que eran vendidos en Amazon, por altos riesgos a lesiones graves en los consumidores.

De acuerdo con la información de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), estos kits fueron producidos por la empresa Almpal, y se vendieron en la gigante de internet por alrededor de 25 dólares.

La comisión insta a las personas a verificar si adquirieron uno de estos productos, para que los dejen de usar de inmediato y los mantengas alejados de los niños.

El retiro de los kits se debe a que se identificó que podrían causar intoxicaciones por sustancias nocivas en las personas que los usaran, especialmente en los menores o adultos con algún antecedente médico importante.

Kit de prueba de oxígeno disuelto, vendido por Almpal en Amazon. | Foto: Tomada de Newsweek/CPSC de EE. UU.

Estos kits de prueba de oxígeno disuelto fueron vendidos en Amazon entre mayo y agosto de 2025, y corresponden a un lote de hasta 470 unidades. El peligro se debe a que contienen ácido sulfúrico, que es altamente peligrosos para los niños.

Además, la CPSC compartió una imagen de los artículos retirados, para que los compradores comprueben si adquirieron uno de ellos.

“La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC) se encarga de proteger al público de riesgos irrazonables de lesiones asociados con el uso de miles de tipos de productos de consumo”, establece la comisión en su página oficial.

“Las muertes, lesiones y daños materiales causados ​​por incidentes relacionados con productos de consumo le cuestan al país más de un billón de dólares al año”, complementa.

Cinco menores mueren en EE. UU. al año por intoxicación. | Foto: ADOBE stock

La intoxicación sigue siendo un grave problema en Estados Unidos, que ha estado durante año en el foco de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según el organismo, cada año mueren 5 niños por esta causa, y decenas de ellos son tratados por emergencias debido a lesiones o complicaciones por intoxicación.

Por lo tanto, las autoridades sanitarias han insistido, motivados por este reciente retiro, en implementar envases a prueba de niños, como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos (PPPA).

La mencionada legislación ordena a las compañías que fabriquen productos químicos, usar envases diseñados para dificultar su apertura, con la finalidad de que los niños pequeños puedan acceder al contenido.

Amazon vendió los kits entre mayo y agosto del 2025. | Foto: AP

“Al identificar el problema con el empaque a prueba de niños, Almpal inició de inmediato un retiro voluntario del mercado en estrecha colaboración con la CPSC”, aseguró Almpal en un comunicado a Newsweek.