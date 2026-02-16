YouTube cambiará el envío de alertas de nuevos videos de sus canales favoritos para evitar la saturación de notificaciones

Las actualizaciones de YouTube suelen enfocarse en optimizar la experiencia del usuario. Estas abarcan desde cambios en la interfaz y mejoras en la reproducción de video hasta nuevas funciones de accesibilidad, con el objetivo de hacer la navegación más intuitiva y agradable. Por ejemplo, la implementación de subtítulos automáticos y la optimización de la velocidad de carga han permitido que millones de personas disfruten del contenido sin interrupciones ni barreras.

Por ello, a medida que la tecnología avanza, la plataforma sigue implementando mejoras para ofrecer una experiencia de uso más cómoda y fluida. Recientemente, YouTube comenzó a probar una función que limita la cantidad de notificaciones que los usuarios reciben sobre el contenido nuevo de los canales que siguen, incluso si habían activado la opción de recibir todas las alertas mediante el icono de la campana al suscribirse.

YouTube está probando limitar la cantidad de notificaciones que un usuario recibe sobre contenido de los canales que sigue. Foto: Getty Images

Este experimento, iniciado en mayo del año pasado, tiene como objetivo mejorar la gestión de notificaciones y evitar que los usuarios se sientan abrumados, desactivando aquellas alertas de contenidos y canales que no se consumen de forma activa.

Sin embargo, YouTube ha actualizado esta prueba, señalando que incluso quienes han decidido recibir todas las notificaciones verán algunas filtradas. Según la plataforma: “Los espectadores que no hayan interactuado recientemente con un canal, a pesar de haber recibido notificaciones ‘push’ recientes, no las recibirán en el experimento”.

YouTube está implementando actualizaciones y pruebas en su sistema de notificaciones Foto: NurPhoto via Getty Images

Aun así, las notificaciones seguirán apareciendo en la bandeja de entrada de la aplicación y los nuevos contenidos estarán disponibles en el ‘feed’ de Suscripciones, tanto en la versión de escritorio como en la móvil, sin ningún inconveniente.

Estas pruebas buscan optimizar la experiencia general de la aplicación, ya que YouTube ha observado que muchos usuarios activan todas las notificaciones al suscribirse a un canal. Sin embargo, al recibir un exceso de alertas, algunos terminan desactivando la aplicación por completo, en lugar de gestionar las notificaciones canal por canal.

*Con información de Europa Press.