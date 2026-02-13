Tecnología

YouTube llega al Apple Vision Pro para ver videos en 3D: conozca todas las novedades del lanzamiento

La aplicación está diseñada para aprovechar las capacidades de computación espacial del sistema operativo visionOS, permitiendo una experiencia tridimensional e inmersiva.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 3:30 p. m.
Google ha lanzado oficialmente una aplicación dedicada de YouTube para el visor de realidad mixta Apple Vision Pro
Google ha lanzado oficialmente una aplicación dedicada de YouTube para el visor de realidad mixta Apple Vision Pro Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Google ha lanzado una aplicación específica de YouTube para el visor de realidad mixta Apple Vision Pro. Con este movimiento, los usuarios ya pueden acceder a todos los videos de la plataforma a través de una experiencia optimizada para la visualización inmersiva y espacial, plenamente integrada con las funciones de computación espacial del dispositivo.

El Apple Vision Pro llegó al mercado hace dos años como la gran apuesta de la compañía de Cupertino por la realidad mixta. Desde su lanzamiento, destacó por sus capacidades de computación espacial y por su sistema operativo visionOS, que habilita una interfaz tridimensional y permite interactuar con las aplicaciones mediante gestos con las manos, comandos de voz y seguimiento ocular.

En su debut, Apple aseguró compatibilidad con más de un millón de aplicaciones de iOS y iPadOS, además de ofrecer acceso a un catálogo de más de 250 títulos en Apple Arcade, herramientas de productividad desarrolladas por empresas como Microsoft y plataformas de streaming como Apple TV+ y Disney+.

YouTube fue lanzada en el año 2005.
Google ahora ha cambiado de postura y lanza oficialmente YouTube XR para visionOS. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, no todas las compañías respaldaron el visor en un inicio. Plataformas como YouTube anunciaron que no desarrollarían una aplicación específica para el dispositivo y que sus versiones para iOS y iPadOS tampoco serían compatibles. Esta postura fue confirmada por la portavoz de YouTube, Jessica Gibby, en declaraciones a The Verge. Otras compañías como Netflix y Spotify adoptaron una posición similar.

Tecnología

Las frases de San Valentín más bonitas y románticas para enviar a su pareja por WhatsApp

Tecnología

Nunca descuide estos documentos porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

Tecnología

TikTok lanza un nueva función para descubrir contenidos próximos a su ubicación: así funcionará

Tecnología

Estalla la última canción de Maluma con Yeison Jiménez: número de la tendencia en YouTube, video homenaje al cantante

Tecnología

Policía Nacional advierte sobre modalidad de estafas no denunciadas por la comunidad por vergüenza

Tecnología

¿Adiós a las agujas? Científicos ponen a prueba un gel que permitiría administrar insulina a través de la piel sin inyecciones

Tecnología

Nunca conecte este tipo de cables a su televisor porque podría tener una experiencia desastrosa al utilizarlo

Tecnología

Apple Intelligence en Vision Pro: todo lo que cambiaría con la nueva actualización

Tecnología

Apple cancela nuevo y llamativo producto, pero confirma aumento en ventas del iPhone 16: su IA, clave para impulsarlo en tiendas

Tecnología

Este es el producto que Apple estaría dejando de fabricar por reducción de ventas en el mercado

La nueva herramienta de IA que implementó YouTube, ¿de qué se trata?

Ahora, Google ha cambiado de estrategia y ha lanzado oficialmente la aplicación de YouTube para Apple Vision Pro, permitiendo así que los usuarios disfruten del contenido de la plataforma dentro del entorno de realidad mixta.

Según detalla la compañía en la página de Ayuda de YouTube, la aplicación YouTube XR ya está disponible para visionOS. Permite buscar y reproducir contenido, además de incorporar funciones diseñadas para ofrecer una experiencia inmersiva y espacial, adaptada a las capacidades del visor.

En la práctica, esto se traduce en la posibilidad de visualizar videos en alta resolución en una pantalla virtual de gran tamaño, ubicada en cualquier punto del espacio físico. La aplicación ofrece acceso completo al catálogo, incluidos los formatos Shorts, videos en 360°, VR180° y contenido en 3D, gracias a su compatibilidad con video espacial.

El visor se lanzó hace dos años como apuesta de Apple por la realidad mixta.
El visor se lanzó hace dos años como apuesta de Apple por la realidad mixta. Foto: Getty Images

También es posible ver transmisiones en directo y ajustar la posición y el tamaño de la pantalla según las preferencias del usuario. Además, se puede navegar por suscripciones, historial y recomendaciones personalizadas de manera similar a como se hace en las versiones para smartphone o escritorio.

No obstante, la aplicación presenta algunas limitaciones: no permite comprar contenido ni suscribirse a YouTube Premium desde el propio visor. Asimismo, el chat en directo de las transmisiones aún no está disponible.

Para instalar la aplicación, basta con acceder a la App Store desde el visor, buscar YouTube y descargarla. Una vez instalada, la navegación y el control se realizan mediante el seguimiento de manos y ojos, del mismo modo que el resto de aplicaciones del ecosistema visionOS.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

San Valentín es una festividad que se celebra en varios países del mundo cada 14 de febrero.

Las frases de San Valentín más bonitas y románticas para enviar a su pareja por WhatsApp

Las autoridades alertan sobre esta modalidad de estafa que suplanta sus datos.

Nunca descuide estos documentos porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.

TikTok lanza un nueva función para descubrir contenidos próximos a su ubicación: así funcionará

El video oficial del sencillo escala rápidamente en el ranking de YouTube Colombia.

Estalla la última canción de Maluma con Yeison Jiménez: número de la tendencia en YouTube, video homenaje al cantante

Google ha lanzado oficialmente una aplicación dedicada de YouTube para el visor de realidad mixta Apple Vision Pro.

YouTube llega al Apple Vision Pro para ver videos en 3D: conozca todas las novedades del lanzamiento

Este 14 de febrero evite decir estas frases para no arruinar su cita.

Policía Nacional advierte sobre modalidad de estafas no denunciadas por la comunidad por vergüenza

Una investigación ha logrado generar células productoras de insulina a partir de piel humana.

¿Adiós a las agujas? Científicos ponen a prueba un gel que permitiría administrar insulina a través de la piel sin inyecciones

No todos los cables son aptos para los televisores modernos.

Nunca conecte este tipo de cables a su televisor porque podría tener una experiencia desastrosa al utilizarlo

Ciberdelincuentes usan IA para crear malware y estafa.

Experto lanzó preocupante advertencia sobre el aumento de estafas con inteligencia artificial: “Serán cada vez más elaboradas”

Expertos y autoridades mantienen encendidas las alarmas frente a estas amenazas.

Expertos alertan sobre el regreso de peligrosa modalidad de estafa que afecta a quienes venden a través de redes sociales

Noticias Destacadas