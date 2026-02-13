YouTube llega al Apple Vision Pro para ver videos en 3D: conozca todas las novedades del lanzamiento

Google ha lanzado una aplicación específica de YouTube para el visor de realidad mixta Apple Vision Pro. Con este movimiento, los usuarios ya pueden acceder a todos los videos de la plataforma a través de una experiencia optimizada para la visualización inmersiva y espacial, plenamente integrada con las funciones de computación espacial del dispositivo.

El Apple Vision Pro llegó al mercado hace dos años como la gran apuesta de la compañía de Cupertino por la realidad mixta. Desde su lanzamiento, destacó por sus capacidades de computación espacial y por su sistema operativo visionOS, que habilita una interfaz tridimensional y permite interactuar con las aplicaciones mediante gestos con las manos, comandos de voz y seguimiento ocular.

En su debut, Apple aseguró compatibilidad con más de un millón de aplicaciones de iOS y iPadOS, además de ofrecer acceso a un catálogo de más de 250 títulos en Apple Arcade, herramientas de productividad desarrolladas por empresas como Microsoft y plataformas de streaming como Apple TV+ y Disney+.

Google ahora ha cambiado de postura y lanza oficialmente YouTube XR para visionOS. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, no todas las compañías respaldaron el visor en un inicio. Plataformas como YouTube anunciaron que no desarrollarían una aplicación específica para el dispositivo y que sus versiones para iOS y iPadOS tampoco serían compatibles. Esta postura fue confirmada por la portavoz de YouTube, Jessica Gibby, en declaraciones a The Verge. Otras compañías como Netflix y Spotify adoptaron una posición similar.

Ahora, Google ha cambiado de estrategia y ha lanzado oficialmente la aplicación de YouTube para Apple Vision Pro, permitiendo así que los usuarios disfruten del contenido de la plataforma dentro del entorno de realidad mixta.

Según detalla la compañía en la página de Ayuda de YouTube, la aplicación YouTube XR ya está disponible para visionOS. Permite buscar y reproducir contenido, además de incorporar funciones diseñadas para ofrecer una experiencia inmersiva y espacial, adaptada a las capacidades del visor.

En la práctica, esto se traduce en la posibilidad de visualizar videos en alta resolución en una pantalla virtual de gran tamaño, ubicada en cualquier punto del espacio físico. La aplicación ofrece acceso completo al catálogo, incluidos los formatos Shorts, videos en 360°, VR180° y contenido en 3D, gracias a su compatibilidad con video espacial.

El visor se lanzó hace dos años como apuesta de Apple por la realidad mixta. Foto: Getty Images

También es posible ver transmisiones en directo y ajustar la posición y el tamaño de la pantalla según las preferencias del usuario. Además, se puede navegar por suscripciones, historial y recomendaciones personalizadas de manera similar a como se hace en las versiones para smartphone o escritorio.

No obstante, la aplicación presenta algunas limitaciones: no permite comprar contenido ni suscribirse a YouTube Premium desde el propio visor. Asimismo, el chat en directo de las transmisiones aún no está disponible.

Para instalar la aplicación, basta con acceder a la App Store desde el visor, buscar YouTube y descargarla. Una vez instalada, la navegación y el control se realizan mediante el seguimiento de manos y ojos, del mismo modo que el resto de aplicaciones del ecosistema visionOS.

*Con información de Europa Press.