La nueva herramienta de IA que implementó YouTube, ¿de qué se trata?

Los suscriptores premium de YouTube y YouTube Music ya pueden utilizar la nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa para crear una lista personalizada completamente personalizada.

Google ha introducido en YouTube la lista de reproducción con IA, una nueva característica que requiere que el usuario explique con detalle el tipo de música que quiere escuchar, como ha informado en X.

Esta explicación puede hacerse mediante texto o con la voz, con el objetivo de que la lista que genere la IA coincida lo más posible con lo que pide el usuario, según sus géneros favoritos o si estados de ánimo.

La lista de reproducción con IA ha empezado a desplegarse para YouTube y YouTube Music. Está disponible para los usuarios de la suscripción premium y puede encontrarse en la aplicación móvil para iOS y para Android.

YouTube ha extendido los doblajes automáticos a los vídeos de todos los canales, con una biblioteca ampliada a 27 idiomas. Además, ha incorporado discursos más expresivos y una nueva opción que permite escoger los idiomas en los que se deshabilite el doblaje, para escuchar el audio original.

La plataforma de streaming de Google introdujo los doblajes automáticos en diciembre de 2024, una herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA) diseñada para eliminar la barrera del idioma y hacer que el contenido sea más accesible a nivel global. Inicialmente, la función estaba limitada a algunos canales centrados en conocimiento e información, pero ahora está disponible para todos los creadores.

En su blog oficial, YouTube destacó la utilidad de esta función y señaló que, en diciembre de 2025, un promedio de seis millones de espectadores diarios vieron al menos 10 minutos de contenido doblado automáticamente.

YouTube ha extendido los doblajes automáticos a todos los canales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre las novedades, YouTube ha lanzado la función Expressive Speech o discurso expresivo, que permite escuchar el doblaje con tonos y expresiones que reflejan la emoción y la energía del creador en el audio original. Por ahora, esta opción está disponible en ocho idiomas: inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, portugués y español.

Además, la plataforma está probando una función de sincronización de labios, que ajustará los movimientos de la boca del hablante al audio traducido, para que el vídeo “se sienta tan fluido como ver el original”.

Para quienes prefieren escuchar el contenido en su idioma original, YouTube ha implementado una opción para bloquear el doblaje automático en ciertos idiomas. Esto se hace desde la configuración de la plataforma, en la sección Reproducción y rendimiento, dentro de la pestaña Idioma. Una vez seleccionados los idiomas que no se desean doblar, la plataforma dejará de aplicar la traducción automática en los vídeos correspondientes.

“Aunque ya seleccionamos el idioma por defecto según tu historial de visualizaciones, ahora puedes indicar tus preferencias para gestionar cómo quieres escuchar a tus creadores favoritos”, explicó Chandralekha Motati, responsable de producto de YouTube. Sin embargo, esta opción no desactiva de manera definitiva el doblaje automático de la plataforma.

