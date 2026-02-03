Tecnología

Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

Las mejoras no solo amplían funciones, sino que buscan hacer la IA más útil, personalizable y accesible para todo tipo de usuarios.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
3 de febrero de 2026, 7:54 p. m.
Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.
Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Google continúa impulsando la innovación en inteligencia artificial con su asistente Gemini, incorporando funciones que prometen transformar la forma en que los usuarios interactúan con los ‘chatbots’.

Estas novedades buscan que la IA sea más útil, accesible y personalizada, consolidando a Gemini como un asistente más inteligente, flexible y capaz de adaptarse a las necesidades diarias de quienes dependen de estas herramientas.

Entre las funciones más destacadas que Google está desarrollando se encuentra la posibilidad de importar conversaciones desde otros ‘chatbots’. Con la función denominada ‘Import AI Chats’, los usuarios podrán transferir chats desde plataformas como ChatGPT, Copilot o Grok directamente a Gemini, evitando así la pérdida de información y manteniendo el historial completo.

Ya disponible el nuevo modelo Claude Opus 4.5 de Anthropic, que lidera en programación, agentes y uso informático.
La estrategia de Google apunta a que Gemini se adapte a necesidades reales, ofreciendo soluciones prácticas en el día a día. Foto: Getty Images

Esto permite continuar las conversaciones sin interrupciones y sin necesidad de volver a entrenar al asistente con las preferencias individuales.

Tecnología

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

Tecnología

Su fecha de nacimiento podría revelar su suerte: expertos explican cómo calcular su numerología

Tecnología

Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

Tecnología

Este es el navegador que permitirá desactivar la inteligencia artificial con un nuevo interruptor

Tecnología

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Tecnología

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

Tecnología

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

Tecnología

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

Tecnología

Apple presentará las primeras funciones de la nueva Siri impulsada por Gemini: esta es la fecha

Tecnología

Gemini da un paso más: la nueva función de Google que ‘promete’ respuestas más precisas y personalizadas

Actualmente, esta función se encuentra en fase de pruebas, según informó el portal Testing Catalog, especializado en detectar las últimas novedades de aplicaciones de IA, web2 y web3.

La red social que no fue creada para humanos: así es la plataforma donde los agentes de inteligencia artificial se comunican entre sí

Cuando esté habilitada, aparecerá en el menú de herramientas de Gemini, que ya ofrece opciones como cargar archivos e importar código. La guía de uso de Gemini indica que los usuarios deberán primero descargar el historial de chat de la plataforma de origen y luego importarlo a Gemini mediante el archivo generado, de manera sencilla y rápida.

Además de la importación de chats, Google prepara dos mejoras adicionales. La primera es un aumento en la calidad de las imágenes generadas por Gemini, que podrán descargarse en alta resolución, incluyendo formatos 2K y 4K.

Su integración con funciones visuales y de búsqueda en tiempo real lo convirtió en una pieza clave dentro de la plataforma.
Gemini es el asistente de inteligencia artificial de Google que busca mejorar la interacción entre usuarios y ‘chatbots’. Foto: VCG via Getty Images

La segunda novedad es una opción de configuración llamada ‘Likeness’ (parecido o similitud), que se centra en la verificación de vídeos, presumiblemente para autenticar contenido audiovisual y reforzar la seguridad y confiabilidad de la plataforma.

Con estas innovaciones, Gemini refuerza su posición como un asistente de inteligencia artificial más completo y versátil, diseñado para adaptarse a las necesidades reales de los usuarios y ofrecer experiencias más fluidas, seguras y personalizadas.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Empresas y usuarios deberán cambiar a OneNote para Windows ante la inminente ralentización de su versión en Windows 10.

Microsoft se plantea reducir la presencia de Copilot y la IA en Windows 11

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

Cómo saber si los tienes en tu fecha de nacimiento y qué significan.

Su fecha de nacimiento podría revelar su suerte: expertos explican cómo calcular su numerología

Cómo mejorar la señal wifi en el hogar

Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

El verdadero significado del sonido de bloqueo en el celular.

Este es el navegador que permitirá desactivar la inteligencia artificial con un nuevo interruptor

Esta plataforma podría ayudar a prevenir los efectos y las consecuencias más severas de los desastres provocados por lluvias intensas.

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Las aplicaciones más populares suelen ser blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

Algunos códigos sirven para desbloquear funciones ocultas.

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

Para algunos investigadores, el comportamiento de 3I/ATLAS alimenta la reflexión sobre la posibilidad de no estar solos en el universo.

3I/ATLAS aparece de nuevo y científicos hallan misteriosa anomalía que despierta sospechas sobre posible vida extraterrestre

Noticias Destacadas