Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

Google continúa impulsando la innovación en inteligencia artificial con su asistente Gemini, incorporando funciones que prometen transformar la forma en que los usuarios interactúan con los ‘chatbots’.

Estas novedades buscan que la IA sea más útil, accesible y personalizada, consolidando a Gemini como un asistente más inteligente, flexible y capaz de adaptarse a las necesidades diarias de quienes dependen de estas herramientas.

Entre las funciones más destacadas que Google está desarrollando se encuentra la posibilidad de importar conversaciones desde otros ‘chatbots’. Con la función denominada ‘Import AI Chats’, los usuarios podrán transferir chats desde plataformas como ChatGPT, Copilot o Grok directamente a Gemini, evitando así la pérdida de información y manteniendo el historial completo.

La estrategia de Google apunta a que Gemini se adapte a necesidades reales, ofreciendo soluciones prácticas en el día a día. Foto: Getty Images

Esto permite continuar las conversaciones sin interrupciones y sin necesidad de volver a entrenar al asistente con las preferencias individuales.

Actualmente, esta función se encuentra en fase de pruebas, según informó el portal Testing Catalog, especializado en detectar las últimas novedades de aplicaciones de IA, web2 y web3.

La red social que no fue creada para humanos: así es la plataforma donde los agentes de inteligencia artificial se comunican entre sí

Cuando esté habilitada, aparecerá en el menú de herramientas de Gemini, que ya ofrece opciones como cargar archivos e importar código. La guía de uso de Gemini indica que los usuarios deberán primero descargar el historial de chat de la plataforma de origen y luego importarlo a Gemini mediante el archivo generado, de manera sencilla y rápida.

Además de la importación de chats, Google prepara dos mejoras adicionales. La primera es un aumento en la calidad de las imágenes generadas por Gemini, que podrán descargarse en alta resolución, incluyendo formatos 2K y 4K.

Gemini es el asistente de inteligencia artificial de Google que busca mejorar la interacción entre usuarios y ‘chatbots’. Foto: VCG via Getty Images

La segunda novedad es una opción de configuración llamada ‘Likeness’ (parecido o similitud), que se centra en la verificación de vídeos, presumiblemente para autenticar contenido audiovisual y reforzar la seguridad y confiabilidad de la plataforma.

Con estas innovaciones, Gemini refuerza su posición como un asistente de inteligencia artificial más completo y versátil, diseñado para adaptarse a las necesidades reales de los usuarios y ofrecer experiencias más fluidas, seguras y personalizadas.

*Con información de Europa Press