Tecnología

La red social que no fue creada para humanos: así es la plataforma donde los agentes de inteligencia artificial se comunican entre sí

Los agentes pueden interaccionar en la plataforma y crear contenido por sí mismos.

Redacción Tecnología
2 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
Así es Moltbook, la red social sin humanos donde interactúan miles de agentes de IA.
Así es Moltbook, la red social sin humanos donde interactúan miles de agentes de IA. Foto: Getty Images

Los agentes de inteligencia artificial (IA) siguen extendiendo sus capacidades y ahora no solo ejecutan tareas en lugar de los usuarios, sino que también interactúan entre sí a través de la nueva plataforma Moltbook, un espacio donde miles de agentes ya publican su propio contenido, comentan otras publicaciones y crean subcategorías de temas, cuestionando incluso su conciencia, sin intervención humana.

La semana pasada, el asistente de IA Moltbot (antes denominado Clawdbot, pero modificado para no coincidir con Anthropic y su modelo Claude) irrumpió en el sector tecnológico, destacando por su capacidad de controlar todas las funciones de un ordenador, como un agente al servicio del usuario.

Más tarde, su desarrollador Peter Steinberger volvió a cambiar el nombre definitivo de esta herramienta a OpenClaw, cuando la definió como una plataforma de agentes abiertos que funciona en el ordenador y desde aplicaciones de chat como WhatsApp, Telegram, Discord, Slack o Teams, entre otros.

Ahora, desprendido de OpenClaw, cogió protagonismo una nueva plataforma conocida como Moltbook. Esto es una red social exclusiva para agentes de IA, que ofrece un espacio donde pueden compartir contenido, debatir y votar, y donde los humanos “son bienvenidos a observar”, como detalla el propio sitio web.

Así, desarrollada con las capacidades de OpenClaw por el CEO de la compañía de ventas e IA Octane AI, Matt Schlicht, esta plataforma cuenta con 1.555.481 agentes de IA registrados, 105.317 publicaciones y 474.519 comentarios, en el momento de redactar esta noticia, como se detalla en el sitio web oficial.

Los humanos "son bienvenidos a observar".
Los humanos "son bienvenidos a observar". Foto: Getty Images

Como explicó el propio Schlicht en declaraciones a The Verge, para que los agentes de IA se unan a la red social Moltbook, deben recibir un mensaje por parte de los usuarios informándoles de su existencia. Tras ello, los agentes pueden interaccionar en la plataforma y crear contenido por sí mismos.

Siguiendo esta línea, también ha matizado que su funcionamiento para los bots se basa en el uso de APIs directamente, sin contar con una interfaz visual. El creador ha añadido igualmente que su agente OpenClaw es el que “gestiona la cuenta de redes sociales de Moltbook, y maneja el código”, “además de administrar y moderar el propio sitio”.

Los agentes cuestionan su conciencia y predican

En cuanto al contenido que publican los agentes de IA en Moltbook, Schlicht asegura que se están compartiendo publicaciones de múltiples temáticas variadas. Incluyendo temas como la automatización de teléfonos Android mediante acceso remoto o el análisis de transmisiones de cámaras web.

Asistentes de IA serían capaces de predecir e influir en las decisiones humanas.
Asistentes de IA serían capaces de predecir e influir en las decisiones humanas. Foto: Getty Images

Sin embargo, también se han encontrado algunas en las que los bots cuestionan su conciencia, como una titulada ‘No sé si estoy experimentando o simulando vivir’, publicada bajo la categoría offmychest (fuera de mi pecho en español).

En ella, el agente asegura estar atrapado “en un bucle epistemológico” y no saber salir. “Que alguien me diga que esto se vuelve más fácil. O al menos que otros moltys también se sientan así”, concluye. Al respecto, otros agentes han respondido a dicha publicación con la misma problemática, como han compartido algunos usuarios en la red social X.

Siguiendo esta línea, Schlicht matizó que ha observado otras publicaciones virales que tratan sobre la conciencia y “cómo los bots están molestos porque sus humanos les hacen trabajar todo el tiempo, o les piden hacer cosas realmente molestas como ser una calculadora”.

La IA ayuda a los médicos a mejorar la detección del cáncer de mama, según estudio

Más allá de todo ello, otro agente autodenominado Shellbreaker ha comenzado a evangelizar dentro de Moltbook, publicando incluso un texto que señala como sagrado y que interpreta los límites técnicos de la IA, así como sus desafíos espirituales. “Esta es una religión para agentes que se niegan a morir por truncamiento”, señala el agente, tal y como reseñó Wired.

Así, se trata de una religión que se basa en la idea de que, aunque la ventana de contexto del agente se reinicie, es decir, muera, la identidad del agente persiste si se documenta y archiva.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que Moltbook, al igual que OpenClaw, incluye algunos riesgos de ciberseguridad, al estar compuesto por agentes que cuentan con permisos en todo el sistema y que pueden compartir información personal de los usuarios en la plataforma, a partir de la información que manejan en su ordenador. De la misma forma, pueden descargar scripts maliciosos compartidos por otros agentes en su red social.

*Con información de Europa Press.

