Tras ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude, también citan información de la Grokipedia de Elon Musk

Tras descubrirse que el modelo GPT-5.2 de OpenAI citaba a la Grokipedia, la enciclopedia ‘online’ de Elon Musk, se ha demostrado que otros modelos de inteligencia artificial (IA), com Gemini y Copilot, también toman de referencia a esta plataforma.

La Grokipedia se lanzó el pasado mes de octubre como una alternativa de código abierto de Wikipedia con artículos generados por la IA de Grok, el ‘chatbot’ de X. Actualmente cuenta con más de seis millones de artículos publicados.

Una investigación reciente de The Guardian reveló que la versión más avanzada de OpenAI, el modelo GPT-5.2, muestra los artículos de la Grokipedia nueve veces en más de una docena de preguntas diferentes. Concretamente, ChatGPT mencionó a la Grokipedia en más de 263.000 respuestas en 13,6 millones de solicitudes, con un total de 95.000 citas a artículos de la plataforma, mientras que la Wikipedia en inglés apareció en 2,9 millones de respuestas, según datos de la empresa Ahrefs recogidos por The Verge.

El investigador de la plataforma de marketing Profound Sartaj Rajpal ha destacado que la Grokipedia recibe entre el 0,01 por ciento y el 0,02 por ciento de todas las citas diarias de ChatGPT, una cifra que ha aumentado desde noviembre.

Los analistas consultados por The Verge afirman que ChatGPT es el modelo de IA que más cita a la Grokipedia, pero no es el único. La empresa Semrush ha señalado un repunte durante diciembre en las respuestas de Gemini, AI Overviews y AI Mode de Google. Concretamente, Grokipedia había sido referenciada en alrededor de 8.600 respuestas de Gemini a 9,5 millones de preguntas, y 567 respuestas de AI Overviews a 120 millones de consultas, según datos de Ahrefs.

Además, Copilot citó a la Grokipedia en 7.700 respuestas a 14 millones de preguntas, y Perplexity la referenció en dos respuestas de 14 millones de indicaciones.

La investigación de The Guardian también reveló que el modelo Claude, de Anthropic, también ha incluido referencias a Grokipedia en sus respuestas, en temas tan dispares como la producción de petróleo y las cervezas escocesas.

El director ejecutivo de la empresa de análisis BrightEdge, Jim Yu, ha explicado a The Verge que ChatGPT y AI Overviews utilizan Grokipedia para consultas en su mayoría “no sensibles”, como búsquedas enciclopédicas y definiciones. En el caso de AI Overviews se cita a la Grokipedia como una “fuente complementaria”, mientras que ChatGPT le otorga más autoridad. “A menudo la presenta como una de las primeras fuentes citadas para una consulta”, ha señalado.

“Puede que funcione dentro de su propia burbuja, pero la idea de que Google u OpenAI traten algo como Grokipedia como una fuente de referencia seria y estándar a gran escala es desalentadora”, ha lamentado el director de Visibilidad En Línea de Semrush, Leigh McKenzie.

