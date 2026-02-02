Google detectó el “truco” que se utilizaba para ver YouTube sin anuncios y lo bloqueó definitivamente

Durante años, miles de usuarios encontraron formas alternativas para aprovechar funciones de YouTube reservadas para quienes pagan suscripción. Sin anuncios, reproducción continua y uso en segundo plano eran algunos de los beneficios más buscados.
Sin embargo, esa etapa llegó a su fin: Google ajustó el funcionamiento de la plataforma y bloqueó de manera definitiva uno de los métodos más populares para esquivar las restricciones.
El fin de una práctica muy extendida entre usuarios móviles
YouTube Premium ofrece varias ventajas frente a la versión gratuita, especialmente en celulares, entre ellas, la posibilidad de seguir escuchando un video con la pantalla apagada o mientras se usan otras aplicaciones. Esta opción, pensada para música, podcasts o entrevistas, se convirtió en uno de los principales atractivos del plan premium.
No obstante, con el paso del tiempo, algunos usuarios descubrieron que podían acceder a esa función sin necesidad de suscribirse, el uso de navegadores alternativos en el celular (distintos a la app oficial) permitía reproducir contenidos en segundo plano sin interrupciones.
También surgieron aplicaciones no oficiales que replicaban parte de la experiencia Premium y ganaron popularidad rápidamente.
Esta situación generó una brecha entre lo que Google ofrecía como servicio exclusivo y lo que realmente ocurría en la práctica. Aunque no se trataba de una opción visible o promocionada, el método se difundió ampliamente en redes sociales y foros, convirtiéndose en una solución habitual para quienes no querían pagar la suscripción mensual.
Google refuerza el control y limita el acceso a funciones exclusivas
Ante este escenario, la compañía decidió intervenir, pues en una actualización reciente, YouTube dejó de permitir que la reproducción en segundo plano funcione a través de navegadores móviles externos. Con este cambio, la experiencia quedó alineada en todas las plataformas y se cerró una puerta que hasta ahora seguía abierta.
“La reproducción en segundo plano es una función exclusiva para los miembros de YouTube Premium. Si bien algunos usuarios no Premium podían acceder a ella anteriormente a través de navegadores web móviles en ciertas situaciones, hemos actualizado la experiencia para garantizar la coherencia en todas nuestras plataformas”, ha confirmado un portavoz de la compañía a Android Authority.
*Con información de Europa Press.