Google detectó el “truco” que se utilizaba para ver YouTube sin anuncios y lo bloqueó definitivamente

Durante años, miles de usuarios encontraron formas alternativas para aprovechar funciones de YouTube reservadas para quienes pagan suscripción. Sin anuncios, reproducción continua y uso en segundo plano eran algunos de los beneficios más buscados.

Sin embargo, esa etapa llegó a su fin: Google ajustó el funcionamiento de la plataforma y bloqueó de manera definitiva uno de los métodos más populares para esquivar las restricciones.

El fin de una práctica muy extendida entre usuarios móviles

YouTube Premium ofrece varias ventajas frente a la versión gratuita, especialmente en celulares, entre ellas, la posibilidad de seguir escuchando un video con la pantalla apagada o mientras se usan otras aplicaciones. Esta opción, pensada para música, podcasts o entrevistas, se convirtió en uno de los principales atractivos del plan premium.

No obstante, con el paso del tiempo, algunos usuarios descubrieron que podían acceder a esa función sin necesidad de suscribirse, el uso de navegadores alternativos en el celular (distintos a la app oficial) permitía reproducir contenidos en segundo plano sin interrupciones.

Una herramienta disponible en iOS y Android hace viable escuchar música en YouTube en segundo plano. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

También surgieron aplicaciones no oficiales que replicaban parte de la experiencia Premium y ganaron popularidad rápidamente.

Esta situación generó una brecha entre lo que Google ofrecía como servicio exclusivo y lo que realmente ocurría en la práctica. Aunque no se trataba de una opción visible o promocionada, el método se difundió ampliamente en redes sociales y foros, convirtiéndose en una solución habitual para quienes no querían pagar la suscripción mensual.

¿Por qué YouTube está cerrando canales masivos de videos creados con inteligencia artificial?

Google refuerza el control y limita el acceso a funciones exclusivas

Ante este escenario, la compañía decidió intervenir, pues en una actualización reciente, YouTube dejó de permitir que la reproducción en segundo plano funcione a través de navegadores móviles externos. Con este cambio, la experiencia quedó alineada en todas las plataformas y se cerró una puerta que hasta ahora seguía abierta.

Cientos de usuarios reportaron dificultades para acceder a la plataforma o reproducir videos. Foto: 123RF

“La reproducción en segundo plano es una función exclusiva para los miembros de YouTube Premium. Si bien algunos usuarios no Premium podían acceder a ella anteriormente a través de navegadores web móviles en ciertas situaciones, hemos actualizado la experiencia para garantizar la coherencia en todas nuestras plataformas”, ha confirmado un portavoz de la compañía a Android Authority.

*Con información de Europa Press.