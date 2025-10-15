Suscribirse

DiDi sufre caída este miércoles, 15 de octubre: estas son las principales fallas que presenta la plataforma

Los problemas han sido reportados por el portal ‘Downdetector’, que ofrece información en tiempo real.

Redacción Tecnología
15 de octubre de 2025, 4:19 p. m.
La plataforma presenta fallas desde las primeras horas de la mañana.
La plataforma presenta fallas desde las primeras horas de la mañana. | Foto: Getty Images

A lo largo de este miércoles 15 de octubre, se han reportado fallas masivas en la plataforma DiDi. Según información del portal Downdetector, que monitorea en tiempo real los inconvenientes en diversos servicios, los principales errores registrados corresponden a problemas de conexión con el servidor (58 %), fallas en la aplicación (31 %) y dificultades al iniciar sesión (11 %).

Reporte sobre fallas en DiDi este miércoles, 15 de octubre.
Reporte sobre fallas en DiDi este miércoles, 15 de octubre. | Foto: Downdetector

Según los reportes, las fallas se presentan en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. Sin embargo, también se han registrado inconvenientes en otros países, como Argentina y México.

Como suele ocurrir ante este tipo de caídas en servicios populares, muchos usuarios acudieron a otras plataformas para confirmar si el problema era de su conexión a internet o un fallo generalizado. En este caso, fue en X donde se concentraron la mayoría de quejas, acompañadas de mensajes con humor y memes sobre la situación.

De acuerdo con lo evidenciado, los usuarios reportaron dificultades para iniciar sesión o solicitar un servicio, encontrándose con el mensaje: “Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”, que les impedía continuar.

En un comunicado oficial, publicado en sus redes sociales, la compañía informó que su equipo técnico ya trabaja para restablecer la plataforma y que los servicios se irán normalizando gradualmente a lo largo del día. Además, pidió paciencia a las personas afectadas por el inconveniente.

“Algunos de nuestros usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios, debido a una inesperada caída de la app de DiDi”, confirmó la compañía.

La compañía emitió un comunicado tras la caída masiva de su servicio hoy.
La compañía emitió un comunicado tras la caída masiva de su servicio hoy. | Foto: Tomada de Facebook @DiDi

¿Cómo saber si se cayó una aplicación?

Una de las formas más rápidas de verificar una posible falla es consultar Downdetector, donde se pueden observar los reportes de otros usuarios, los horarios en los que se registran los errores y las principales fallas que afectan el servicio, como dificultades para conectarse al servidor, abrir la aplicación o acceder a la cuenta.

Se recomienda comprobar la conexión a internet, reiniciar el dispositivo y asegurarse de tener instalada la versión más reciente de la aplicación. Si después de realizar estos pasos el problema persiste y no hay reportes oficiales, es posible que la caída sea a nivel nacional o mundial.

Otra alternativa es revisar las redes sociales oficiales, donde las empresas suelen informar sobre interrupciones temporales o mantenimientos programados. En estas plataformas también es común encontrar comentarios de otros usuarios que confirman si la falla es generalizada.

