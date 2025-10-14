Si su celular no tiene señal incluso estando en casa, con este sencillo truco podrá duplicar la cobertura

A más de uno le ha pasado que, estando en casa, mientras navega por el celular, de repente se queda sin señal. Una situación frustrante e incómoda, ya que una de las principales desventajas de la falta de cobertura es que interfiere con las redes de comunicación, impidiendo realizar llamadas o enviar mensajes correctamente.

Ante esto, muchos optan por levantar el celular o reiniciarlo con la esperanza de mejorar la señal. Sin embargo, antes de hacerlo, es importante entender por qué ocurre este problema, especialmente dentro del hogar. De acuerdo con el portal ADSLZone, esta situación puede impedir que el wifi se conecte correctamente y afectar también los datos móviles, generando constantes interferencias.

Aunque es una situación molesta por la que muchos han tenido que pasar, la buena noticia es que tiene soluciones rápidas y sencillas. Con algunos trucos, es posible mejorar de manera significativa la cobertura dentro de casa.

La señal del celular depende directamente de la proximidad a las antenas de los operadores móviles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una opción práctica es usar un amplificador de señal, un dispositivo que amplía la red del operador. En el mercado existen diferentes modelos y precios, pero lo recomendable es elegir uno de buena calidad para garantizar una mayor eficiencia.

Otra alternativa es retirar la funda del móvil, ya que algunas están fabricadas con componentes de aluminio o materiales robustos, como los bumper, que pueden obstruir la señal y causar problemas de conexión.

También se recomienda activar y desactivar el modo avión, una acción sencilla que reinicia el sistema y obliga al teléfono a buscar nuevamente una red. Este truco resulta útil especialmente cuando se cambia de ubicación y se necesita captar las mejores redes disponibles alrededor.

ADSLZone destaca que, aunque las opciones anteriores suelen dar buenos resultados, si no se nota una mejora significativa, conviene identificar las zonas del hogar con mejor cobertura para aprovecharlas al máximo.

La mala señal del celular no siempre depende del usuario. | Foto: Getty Images

“El espacio que reciba mejor cobertura en su hogar dependerá en gran medida de la dirección de la torre de telefonía móvil a la que esté conectado, así como de los materiales de la casa. Si nada más funciona, puede buscar estas zonas con mejor cobertura y utilizarlas siempre que necesite usar el dispositivo en casa”, señalan.