Especialistas identificaron el peor lugar para tener el router en la casa: se pierde internet WiFi y señal

Expertos advirtieron que colocar el router en cierto lugar del hogar reduce la potencia del WiFi y afecta la señal.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

13 de octubre de 2025, 4:18 p. m.
Colocar el router cerca de algunos dispositivos puede generar interferencias en la señal.
La posición del router influye directamente en la fuerza del WiFi, según especialistas. | Foto: Getty Images

En la mayoría de los hogares, el router se ha convertido en un elemento esencial, sin embargo, pocas personas prestan atención a su ubicación dentro de la casa, lo que puede hacer que la conexión inalámbrica pierda potencia y se vea afectada por interferencias, colocarlo en el lugar equivocado puede incluso alterar el funcionamiento de otros dispositivos.

El error más común en el hogar

Una práctica muy frecuente es dejar el router al lado del televisor, sobre todo en la sala o en la habitación donde se suele ver contenido en plataformas de streaming, esto, a simple vista parece una buena idea, ya que ambos equipos suelen necesitar conexión a internet, pero los especialistas advierten que esta decisión afecta el rendimiento de ambos.

Según el portal tecnológico ComputerHoy, colocar el router junto a un Smart TV puede generar varios inconvenientes, el primero es el sobrecalentamiento, ya que ambos dispositivos producen calor al funcionar, y al estar juntos, la temperatura aumenta y puede dañar el rendimiento del enrutador.

La integridad de los equipos electrónicos está en riesgo por la presencia de dispositivos capaces de inutilizarlos en segundos.
Ubicar el router en el sitio equivocado puede ser la causa de una conexión lenta y pérdida de señal. | Foto: Getty Images

Además, existe otro problema menos visible el cual es la interferencia electromagnética. Los televisores emiten señales que debilitan la red inalámbrica, reduciendo la velocidad del WiFi, provocando pausas al reproducir videos o haciendo más lenta la carga de páginas y aplicaciones, además, en algunos casos, también puede verse afectada la calidad de imagen del televisor.

Contexto: Expertos responden si es verdad que tener el módem cerca de aparatos eléctricos disminuye la velocidad del internet WiFi

Dónde colocar el router para tener mejor conexión

Antes que nada, la solución no es ubicar el router lejos de todo, sino encontrar un punto intermedio.

Lo ideal es que esté en un sitio central del hogar a una distancia prudente de otros aparatos electrónicos que emitan calor o señales, como televisores, microondas o consolas de videojuegos.

Los expertos del portal RedesZone recomiendan mantener al menos un metro de separación entre el router y el televisor, de esta manera, se evita la interferencia entre ambos y se garantiza una conexión más estable y rápida.

Uno de los primeros equipos que debería recibir atención es el router, el dispositivo encargado de distribuir la señal wifi dentro del hogar.
Una mala ubicación del router explicaría los constantes fallos y cortes de internet en casa. | Foto: Getty Images

También es importante evitar que las ondas del WiFi se bloqueen por paredes gruesas, muebles metálicos o espejos ya que estos materiales impiden que la señal se distribuya correctamente.

Colocar el router en una posición elevada y despejada puede marcar una gran diferencia en la calidad de la conexión.

Mantener el router en el lugar correcto no solo mejora la velocidad del internet, sino que prolonga la vida útil de los dispositivos y evita problemas de señal dentro del hogar.

