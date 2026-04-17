La junta directiva de la Cámara Colombiana de Energía tiene nuevo presidente

Relevo en la Cámara Colombiana de la Energía, gremio que agrupa a empresas proveedoras de bienes y servicios de ingeniería en la cadena de valor del sector energético, incluyendo firmas nacionales y extranjeras.

Se trata de Carlos Augusto Ramírez, representante legal de Iamsa-Iluminaciones del Alto Magdalena, cuya sede está en el municipio de Girardot (Cundinamarca).

Ramírez entrará a reemplazar a Luis Freider Posso, quien lideró el equipo directivo de la Cámara.

Integrantes de la nueva junta de la Cámara Colombiana de la Energía Foto: Cámara Colombiana de la Energía

El nuevo presidente de la junta llega en un momento crucial para el sector energético. Las empresas de este gremio producen y suministran materiales eléctricos y prestan servicios a los generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y consumidores de energía en el país. Esta rama de la economía está frente al pronóstico de un fenómeno del Niño, lo que plantea retos para un gremio de empresas que tienen que ver con todos los actores de la cadena.

Además del presidente de la junta, el equipo quedó integrado por miembros principales y suplentes. Del primer bloque hacen parte, Daniel Jaimes, de FYR Ingenieros; José Jaimes, de JE Jaimes ingenieros; Luis Freyder Posso, de Gers S.A.S., y Ana Elvira Ochoa, de Cummins de los Andes.