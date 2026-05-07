El brote investigado en un crucero internacional volvió a poner el foco sobre el hantavirus, una enfermedad poco frecuente, pero con alta mortalidad en los casos graves.

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¿Qué dijo el experto sobre el hantavirus y sus riesgos?

El hantavirus volvió a generar preocupación internacional tras el brote investigado en un crucero que partió desde Sudamérica.

Aunque las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo de transmisión masiva es bajo, el médico español Vicente Soriano advirtió que esta infección sigue siendo especialmente peligrosa.

La razón de esta afirmación radica en que actualmente no existen antivirales específicos ni vacunas aprobadas para combatirla.

En declaraciones recogidas por el diario español 20 Minutos, el especialista en enfermedades infecciosas explicó que algunas variantes del virus pueden provocar cuadros graves con una mortalidad considerable.

Según indicó, cerca de una tercera parte de los pacientes infectados podría morir en los casos más severos.

Soriano señaló que el principal temor alrededor del hantavirus se relaciona con la falta de herramientas terapéuticas eficaces.

A diferencia de otras enfermedades virales, el manejo médico depende principalmente de atención hospitalaria intensiva y soporte respiratorio cuando aparecen complicaciones pulmonares.

La ausencia de vacunas y tratamientos específicos mantiene la preocupación médica frente al hantavirus. Foto: Getty Images

El hantavirus y el riesgo de pandemia

El especialista insistió en que, aunque el cuadro puede ser grave, “la sensación de que esto pueda producir un problema mayor no existe”, descartando por ahora un escenario similar al de una pandemia en Europa.

Soriano también subrayó que la transmisión entre personas es muy difícil y normalmente requiere un contacto muy estrecho en espacios cerrados.

Explicó, además, que la transmisión entre personas es extremadamente limitada y que la mayoría de los contagios ocurre por exposición a saliva, orina o excrementos de roedores infectados.

El caso que más preocupa a los científicos es el del virus Andes, identificado en Sudamérica y considerado la única variante con evidencia de contagio entre humanos.

Por otra parte, alertó sobre la vulnerabilidad de las personas mayores frente al virus, especialmente tras conocerse que varios de los pasajeros afectados en el crucero eran adultos mayores.

Según dijo, este factor puede aumentar el riesgo de complicaciones respiratorias severas.

El experto también aclaró que el hantavirus no representa, por ahora, una amenaza comparable con la pandemia de covid-19.

Sin embargo, las autoridades sanitarias españolas recalcaron que este tipo de transmisión sigue siendo poco frecuente y suele requerir contacto estrecho y prolongado con personas infectadas.

De acuerdo con la información publicada, el Ministerio de Sanidad de España considera “muy poco probable” la propagación interpersonal del virus fuera de contextos específicos.

Los síntomas del hantavirus pueden comenzar como un cuadro similar al de una gripe, con fiebre, dolores musculares y fatiga.

En algunos pacientes, la enfermedad evoluciona rápidamente hacia problemas respiratorios graves y compromiso cardiopulmonar, lo que obliga a cuidados intensivos.

Aunque los casos siguen siendo poco frecuentes, el brote reciente volvió a encender las alertas sobre las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de animales a humanos.

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Los expertos insisten en que la prevención continúa siendo la principal herramienta para reducir riesgos, especialmente evitando el contacto con roedores y sus secreciones.