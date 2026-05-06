OMS confirma nuevo caso de hantavirus y crece preocupación por peligrosa cepa que se transmite entre humanos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alertas internacionales tras confirmar este miércoles, 6 de mayo, un caso de hantavirus en Suiza relacionado con el crucero MV Hondius, embarcación que permanece bajo vigilancia sanitaria luego de registrar un brote que ya deja al menos tres personas muertas y varios casos sospechosos.

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Según reportes internacionales, el crucero zarpó desde Ushuaia, en Argentina, y durante el viaje varios pasajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con el virus.

Las autoridades sanitarias identificaron que la cepa involucrada sería el virus Andes, considerada especialmente peligrosa porque es la única variante de hantavirus con evidencia de transmisión entre humanos.

El hantavirus está asociado a roedores, principales portadores del virus que preocupa a autoridades de salud. Foto: Composición Semana/ Getty Images

La OMS confirmó que el caso detectado en Suiza corresponde a un pasajero que estuvo a bordo del barco y que posteriormente desembarcó en Europa. Mientras tanto, equipos epidemiológicos continúan rastreando contactos estrechos y monitoreando a decenas de viajeros para evitar nuevos contagios.

El brote ha generado preocupación porque el hantavirus suele estar asociado principalmente al contacto con roedores infectados, especialmente a través de la inhalación de partículas provenientes de orina, saliva o heces secas.

Sin embargo, la cepa Andes ha demostrado capacidad de contagio entre personas mediante contacto estrecho y exposición a fluidos corporales.

Las autoridades sanitarias explicaron que los síntomas iniciales pueden confundirse fácilmente con una gripe fuerte. Entre los signos más comunes están la fiebre, dolor muscular, cansancio extremo, dolor de cabeza, náuseas y vómito. En fases más graves aparecen tos seca y dificultad respiratoria severa, debido a que el virus puede desencadenar un síndrome pulmonar potencialmente mortal.

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Expertos advierten que la enfermedad puede agravarse rápidamente y requerir hospitalización urgente. Aunque no existe un tratamiento específico para eliminar el virus, la detección temprana y el soporte médico intensivo son claves para mejorar las probabilidades de supervivencia.

Pese a la tensión internacional, la OMS aseguró que actualmente no hay pasajeros sintomáticos a bordo del crucero y que las autoridades sanitarias mantienen estrictos controles mientras la embarcación se dirige hacia las Islas Canarias.

El crucero afectado por un brote de hantavirus llegará a la isla canaria de Tenerife “en un plazo de tres días” y la evacuación de los pasajeros comenzará a partir del 11 de mayo, informó este miércoles el Gobierno de España.

las autoridades sanitarias mantienen estrictos controles mientras la embarcación se dirige hacia las Islas Canarias. Foto: AFP

El futuro del barco MV Hondius de banderas neerlandesa ha suscitado alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo, y su inminente llegada a las islas Canarias desde Cabo Verde se produce pese a la oposición del gobierno regional del archipiélago del Atlántico.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, declaró en una rueda de prensa en Madrid que el barco llegará a Granadilla, en Tenerife.

El pasajero Ruhi Cenet, un videobloguero turco de 35 años, contó que lo que inició como un viaje idílico se volvió un caos cuando el capitán del barco anunció el 12 de abril la muerte de un pasajero.

“Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa”. “No tomaron el problema lo suficientemente serio”, relató Cenet a la AFP.

*Con información de AFP.