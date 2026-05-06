Pasajero del crucero afectado por hantavirus rompe el silencio y revela detalles inéditos en plena entrevista

Ruhi Cenet se sorprendió cuando la vida a bordo del crucero MV Hondius siguió como de costumbre, después de que el capitán anunciara la muerte del primer pasajero.

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El videobloguero de viajes turco embarcó en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, para hacer un reportaje sobre Tristán de Acuña, el remoto archipiélago del Atlántico Sur, una de las paradas del barco.

Al principio fue un viaje idílico, con 59 tripulantes atendiendo a 88 pasajeros —la mayoría observadores de aves aficionados de 60 años o más—, cuenta Cenet, de 35 años, en una entrevista con la AFP.

Sin embargo, todo cambió la mañana del 12 de abril, cuando el capitán del barco comunicó por altavoz que un pasajero había fallecido.

Se implementaron estrictas medidas de precaución, incluyendo el aislamiento, en el crucero anclado frente a las costas de Cabo Verde, donde se sospecha que un brote de hantavirus ha causado la muerte de tres personas, según informó la compañía operadora el 4 de mayo de 2026. Foto: AFP

En un video grabado por Cenet, se ve cuando el capitán informa que el neerlandés de 70 años había fallecido el día anterior.

“El médico me dice que no estamos infectados”, señaló el jefe de la tripulación, según se observa en las imágenes, sin imaginar que el propio médico británico del barco estaría en estado grave semanas después.

“Dijo que (el deceso) se debió a causas naturales”, recuerda Cenet en una entrevista por videoconferencia.

“Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa”. “No tomaron el problema lo suficientemente en serio”, dice.

“Peor escenario posible”

Tres pasajeros del barco han fallecido, entre ellos la esposa de la primera víctima y una mujer alemana.

La Organización Mundial de la Salud afirma que al menos otros cinco pasajeros han contraído segura o probablemente hantavirus, una rara enfermedad respiratoria potencialmente mortal.

Según Cenet, le sorprendió ver que “la vida cotidiana” continuara el crucero tras el anuncio del capitán.

En sus videos muestra a pasajeros de avanzada edad reunidos alrededor del bufet.

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“Seguimos comiendo todos juntos… y no llevábamos mascarillas”, afirma.

Sin embargo, él y su camarógrafo decidieron aislarse voluntariamente por seguridad, contó a la AFP.

“No sabíamos que había un virus, pero simplemente tomamos precauciones”, comenta.

Unos días después, el barco fondeó frente a Tristán de Acuña. A Cenet todavía lo atormenta esa escala. Teme “el peor escenario posible”.

El 6 de mayo de 2026, se observa al personal sanitario que regresa del crucero MV Hondius en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras que personas con trajes de protección son ayudadas a subir a una ambulancia. Foto: AFP

“Ojalá no hubiéramos desembarcado allí después de la primera muerte, porque junto con nosotros había cien pasajeros más, y estuvieron interactuando con los isleños”, recuerda.

“Ese es uno de mis remordimientos, porque la isla es la más remota y no cuentan con suficientes centros médicos ni con suficientes doctores”.

Viaje de 10.000 dólares

Cenet desembarcó en el territorio británico de ultramar de Santa Elena el 24 de abril, junto con unos 20 pasajeros más.

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Al día siguiente tomó un vuelo a Sudáfrica, en el mismo que viajaba la esposa de la primera víctima. La mujer murió justo el día después.

“Estaba en una silla de ruedas (…) Tenía la cabeza baja. Al parecer, la enfermedad comenzaba a afectarle”, sostiene.

También recuerda cómo, tras la muerte de su marido, muchos pasajeros se reunieron a su alrededor para consolarla.

Desde Sudáfrica, Cenet y su camarógrafo regresaron a Estambul.

“Cuando llegamos a Turquía, nos dijeron que, mientras no presentáramos síntomas, no teníamos que hacer cuarentena en ese momento”, dice.

El Hondius, que estuvo en cuarentena frente a Cabo Verde, zarpó el miércoles rumbo a las islas Canarias, en España.

Un conocido que sigue a bordo le dijo a Cenet que los pasajeros estaban ahora aislados en sus cabinas con mascarillas.

Pero “creo que este tipo de barcos debería contar con algún tipo de laboratorio o equipo necesario” en caso de brotes, dice Cenet. Añade que los pasajeros pagaron unos 10.000 dólares cada uno por el crucero.

Información de AFP*