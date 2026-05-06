Se conoció en las últimas horas una presunta carta de despedida que, según las investigaciones, fue escrita por el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein en su celda antes de su primer intento de suicidio, según el NY Times.
“Es un placer poder elegir el momento para decir adiós”, dice parte de la nota que fue revelada por distintos medios norteamericanos citando a un juez estadounidense.
“Investigaron durante meses, ¡y no encontraron nada!”, rezaba la nota apenas legible, publicada por orden judicial en Nueva York en respuesta a una petición del New York Times.
“¡Así que, resultados de la acusación de 16 años!”, dice la nota.
Nicholas Tartaglione, antiguo compañero de celda de Epstein y sentenciado por cuatro homicidios, aseguró haber hallado la nota oculta dentro de un libro pocos días después del primer intento de suicidio ocurrido en julio de 2019.
En ese entonces, Epstein rechazó cualquier indicio de conducta suicida y manifestó ante un psicólogo: “No tengo ningún interés en quitarme la vida”.
🇺🇸 | Un juez federal ha liberado una supuesta nota de suicidio escrita por Jeffrey Epstein que había permanecido sellada durante años como parte del caso penal que involucraba a su antiguo compañero de celda.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 6, 2026
En la nota, Epstein supuestamente escribió: “Me investigaron durante… pic.twitter.com/1IeFoVEy8o
Posteriormente, un juez federal dispuso el miércoles, 6 de mayo, que el documento fuera desclasificado y divulgado públicamente, permitiendo así que tanto la ciudadanía como los investigadores accedieran por primera vez a la supuesta nota de suicidio.
La decisión del juez se produjo después de que The New York Times solicitara la semana anterior la publicación del escrito y difundiera un reportaje en el que el Tartaglione relataba el contenido de la nota y la manera en que llegó a obtenerla.
El documento continuó fuera del alcance público incluso después de que el Departamento de Justicia difundiera millones de páginas vinculadas al caso de Epstein, en lo que fue considerado un ejercicio de transparencia extraordinario.
Tras examinar dichos archivos, The Times no halló ninguna copia de la nota. Según indicó una portavoz del Departamento de Justicia, la entidad jamás tuvo acceso a ella.
La carta no se mencionó en el marco de la investigación oficial sobre la muerte de Epstein, según medios locales.
En los archivos de Epstein se encontró una cronología que menciona la existencia de la nota, la cual detalla su recorrido tras haber pasado por las manos de numerosos abogados.
En dicho expediente se indica que los abogados de Tartaglione lograron autenticar la nota, pero no se explica cómo lo hicieron.
Tras la difusión, por parte del Departamento de Justicia, de más de tres millones de archivos vinculados al fallecido agresor sexual, han aumentado las dudas y especulaciones en torno a las circunstancias que rodearon su muerte.
A comienzos de este año, unas grabaciones inéditas mostraron por primera vez el instante en que los funcionarios penitenciarios hallaron sin vida al pederasta en su celda.