¿Quién es Matthew Mitchell, el hombre que habría disparado contra su esposa y sus hijos en Estados Unidos?

Hasta el lunes 4 de mayo, Matthew Mitchell era conocido en Houston como uno de los restauranteros más exitosos y carismáticos de la ciudad. Junto a su esposa Thy, había construido un imperio gastronómico, una familia y una reputación de lujo en una de las ciudades con mayor cultura culinaria de Estados Unidos.

Ese día, la policía lo identificó como el presunto autor de la muerte de su esposa embarazada, sus dos hijos pequeños y él mismo en su mansión del exclusivo vecindario de River Oaks.

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Mitchell tenía 52 años y una trayectoria poco común para un restaurantero. Estudió en la Universidad Emory, se formó en Francia, Italia y Oxford, y trabajó como periodista en Londres, París y Nueva York antes de reinventarse en la industria gastronómica.

Matthew Mitchell y su esposa Foto: Captura de pantalla de redes sociales

Ya en Houston, se formó en el Art Institute of Houston y en 2019 abrió Traveler’s Table junto a su esposa, un restaurante de cocina de inspiración global que rápidamente ganó atención nacional, incluyendo apariciones en programas de televisión especializados en gastronomía. Antes de dedicarse a los restaurantes, también había tenido una carrera como ejecutivo farmacéutico.

La pareja se conoció alrededor de 2010 y construyó tanto un negocio como una familia. Se casaron en México y compartían una pasión por los viajes internacionales, que usaban como fuente de inspiración para los menús de sus restaurantes. Con el tiempo expandieron la marca con Traveler’s Cart, un concepto de comida callejera, y una línea de ropa de viaje. En 2025, el capítulo de Houston de la Asociación de Restaurantes de Texas los nombró Restauradores del Año.

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Thy Mitchell, vietnamita-americana de primera generación, creció en Houston y fue introducida al mundo de la restauración desde joven a través del negocio familiar. Estudió en la Universidad de Houston y trabajó en roles corporativos con grandes empresas de hospitalidad y retail antes de dedicarse por completo a los negocios de la pareja.

Matthew Mitchell habría asesinado a esposa, Thy Mitchell, de 39 años de edad. Foto: Tomado de Instagram de @thy_travelers

Colegas la describían como la cara pública de los restaurantes, líder de operaciones y figura central en la comunidad gastronómica local. Había sido invitada recientemente a unirse a la junta directiva de la Asociación de Restaurantes de Houston.

“Vimos una estrella tan brillante en Thy que le pedimos que sirviera en nuestra junta. Parecía una pareja de éxito haciendo esto juntos”, dijo Craig Howard, presidente de la asociación local a ABC News. Howard recordó que Thy había presidido una reunión de la junta apenas días antes de su muerte, tras la cual organizó un evento social para cincuenta restauranteros de la ciudad.

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No había señales públicas de problemas. Las autoridades señalaron que no existían llamadas previas al domicilio por alteraciones del orden. La investigación continúa y hasta el momento no se ha establecido ningún motivo claro ni se ha encontrado nota alguna.

Las autoridades descartaron la participación de terceros. Los cuerpos fueron hallados por agentes que acudieron al domicilio tras un chequeo de bienestar solicitado por una niñera y un familiar que llevaban más de 24 horas sin contacto con la familia, por lo que acudieron a la residencia donde encontraron los cuerpos sin vida.