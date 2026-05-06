La reconocida empresaria originaria de Texas, quien perdió la vida junto a sus hijos en un estremecedor episodio de homicidio-suicidio perpetrado por su esposo, había compartido un perturbador mensaje acerca de su porvenir apenas unos días antes.

Thy Mitchell, de 39 años, apareció junto a su marido, Matthew Mitchell, de 52, en un vídeo de Instagram publicado el 24 de abril, tan solo diez días antes de que él acabara con la vida de ella y de sus dos hijos pequeños en su vivienda de Houston, durante la noche del lunes.

“Él está convencido de que envejeceremos juntos…“, indicaba el texto que se mostraba en la parte superior de la pantalla, mientras el video comenzaba con la pareja sonriendo y fundida en un afectuoso abrazo.

“Él lo hará, pero yo soy asiática”, afirma el mensaje que aparece a continuación, mientras la cámara se aproxima lentamente a Thy.

El vídeo se percibía inicialmente como una broma ligera acerca de la posibilidad de que ella tuviera una vida más larga, considerando la mayor esperanza de vida de los estadounidenses de ascendencia asiática; sin embargo, muchos lo interpretaron como algo inquietante debido a la cercanía temporal de la muerte de ambos.

“El presagio es escalofriante”, señaló un usuario en los comentarios. “Esto ahora me parece muy siniestro”, escribió un segundo seguidor.

Matthew y Thy Mitchell no solo compartían un hogar, sino que eran figuras centrales en la industria restaurantera de Texas. Foto: Tomada de redes sociales.

“¿Por qué demonios Instagram me mostró esta cuenta hoy por primera vez? Es desolador”, añadió un tercer usuario.

Los Mitchell eran propietarios y administradores de dos restaurantes exitosos en Houston y aparecieron en el programa “Diners, Drive-Ins & Dives” de Guy Fieri en agosto de 2021.

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En su más reciente entrevista como pareja, realizada en octubre de 2024, abordaron las dificultades que implica compaginar el trabajo en la restauración con la vida en familia, durante su participación en el podcast " What’s Eric Eating “.

Thy, criada en Houston como hija de inmigrantes vietnamitas, comentó acerca de la presión que supone gestionar dos restaurantes y el posible riesgo de que no funcionen, en una conversación concedida a Morning Honey en diciembre de 2024.

Matthew Mitchell junto a su esposa Foto: Captura de pantalla de redes sociales

Por su parte, Matthew solía aparecer de manera habitual en las publicaciones de Instagram de su esposa, donde se reflejaba una imagen de vida familiar armoniosa y aparentemente perfecta, según el NY Post.

En su última publicación, apenas un día antes de su asesinato, Thy compartió un tierno video de ella y su hija Maya, de 8 años, tomándose las medidas para los vestidos de la boda de su hermana.