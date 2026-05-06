Alerta por hantavirus: cepa que dejó tres muertos sí se transmite entre humanos

La cepa andes de hantavirus fue detectada en uno de los pasajeros del crucero que fue evacuado a Sudáfrica, la cual puede ser transmisible entre humanos, declaró el miércoles el ministro sudafricano de Salud ante una comisión parlamentaria.

Tres personas del crucero murieron después de ser trasladadas en un vuelo comercial desde la isla atlántica de Santa Elena. Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado por separado y se encuentra en un hospital de Johannesburgo.

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“Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa andes”, declaró el ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi. “Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra”, añadió. “Pero como dijimos, y queremos repetirlo, este tipo de transmisión es muy rara y solo ocurre debido a un contacto muy estrecho entre personas”.

Los hantavirus que causan el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) se transmiten a través de las heces de roedores, especialmente del ratón ciervo. Foto: Universal Images Group via Getty

La OMS indicó que hay dos casos confirmados y cinco sospechosos de portar el virus. Las autoridades sudafricanas están rastreando a casi 90 personas que iban en el vuelo que transportó a una mujer neerlandesa de 69 años que murió en Johannesburgo después de que su esposo, de 70 años, muriera a causa del virus en el barco.

La mujer había abandonado el barco en Santa Elena, una remota isla del Atlántico Sur, con “síntomas gastrointestinales” el 24 de abril. Esta pasajera murió en el servicio de urgencias de un hospital de Johannesburgo el 26 de abril, después de que su estado se deteriorara durante el vuelo, informó la Organización Mundial de la Salud.

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“Necesitamos saber quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con esta señora”, dijo Motsoaledi, haciendo un llamado de alerta hacia las autoridades sanitarias para monitorear a cualquier persona que haya estado cerca de la mujer, temiendo un posible contagio mayor del mortal virus que tiene una tasa de mortalidad del alrededor del 35 %, pero una infección no tan alta.

Más de 150 personas están en el interior de la embarcación. Foto: AFP

Además de los pasajeros del avión, las autoridades estaban rastreando a personas en el aeropuerto al que llegó y en el hospital donde fue ingresada, dijo. La aerolínea Airlink, con sede en Sudáfrica, que operó el vuelo en el que viajaba la mujer, manifestó el martes a la AFP que 82 pasajeros y seis tripulantes iban a bordo del vuelo del 25 de abril.

La OMS abrió además una investigación para encontrar a los pasajeros del vuelo de la isla británica de Santa Elena a Johannesburgo, en que viajó la pasajera neerlandesa enferma y luego fallecida en Sudáfrica.

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La organización cree que uno o varios primeros casos “se infectaron fuera del barco” por el virus, y que posteriormente se produjo una transmisión entre personas, dijo Maria Van Kerkhove, directora del departamento de prevención y preparación para epidemias y pandemias de la OMS.

*Con información de AFP.