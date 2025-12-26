Deportes

La tabla de la Copa Africana, tras Egipto vs. Sudáfrica: se definió el primer clasificado

Arrancó la segunda fecha de la fase de grupos y hay buenas noticias para el equipo liderado por Mohamed Salah.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

26 de diciembre de 2025, 5:08 p. m.
Mohamed Salah en el partido de Egipto vs. Sudáfrica.
Mohamed Salah en el partido de Egipto vs. Sudáfrica. Foto: AP

Egipto es la primera selección clasificada a octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Gracias a su victoria sobre Sudáfrica (1-0) y el empate de Angola vs. Zimbabue (1-1), los ‘faraones’ avanzan a la siguiente ronda con puntaje perfecto.

Mohamed Salah fue el autor del único gol del partido. Sobre el final del primer tiempo, el ídolo de Liverpool cobró efectivamente un penal y puso por delante a su país.

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

Pero no todo fue alegría para Egipto, que se quedó con diez hombres en el siguiente minuto. Mohamed Hany fue expulsado por doble amarilla, dejando todo para definir en la parte complementaria.

Sudáfrica mandó a la cancha a Sipho Mbule, mientras que los egipcios sacrificaron al delantero Omar Marmoush buscando solidez defensiva ante la inferioridad numérica.

Junior perdería dinero por la venta de José Enamorado: otro equipo colombiano reclama su tajada

Filtran el club con interés real por Falcao García para ficharlo: no es Gimnasia, ni otro de Argentina

Atlético Nacional está a nada de lograr fichaje extranjero: no gastará y pasó por River Plate

El arma blanca que se dejó ver Marino Hinestroza: ola de comentarios para irse a Boca Juniors

Noticia de Daniel Muñoz en Premier League: le cae en plena lesión que vive con Crystal Palace

Preocupación en Estados Unidos: varios partidos del Mundial 2026 estarían en riesgo de suspenderse

Atlético Nacional eligió el reemplazo de Marino Hinestroza: firmaría a préstamo por un año

Mohamed Salah salva a Egipto del desastre en la Copa África: goles y resumen del juego ante Zimbabue

El presidente Gustavo Petro viaja a países árabes: estas son las fechas y los lugares que visitará

Egipto, en conteo regresivo para presentar su nueva maravilla del mundo: Las fotos, los videos y los datos del Gran Museo Egipcio

A pesar de tener uno más en el campo, los ‘bafana bafana’ no pudieron superar la muralla que puso Egipto en defensa y vieron como el reloj se les agotaba poco a poco.

Después de superar la barrera de los 80 minutos, el técnico Hossam Hassan se aferró al resultado y mandó otros dos bastiones defensivos para cuidar la ventaja que les había dado Salah.

El pitazo final determinó que Egipto se mete en octavos de final, mientras que Sudáfrica deberá ganar en la última fecha para sentenciar el tiquete.

Los clasificados podrían incrementarse este mismo viernes, pues en horas de la tarde habrá dos partidos por el grupo A: Zambia enfrentará a Comoros y Marruecos hará lo propio frente a Mali.

Sobre el papel, es la selección marroquí la que debería sentenciar su tiquete a octavos de final en calidad de anfitriona y con una nómina plagada de figuras.

Los ‘leones del atlas’ vienen de ganarle a Comoros en el debut, partido que se definió gracias a un monumental golazo de Ayoub el Kaabi.

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

El sábado habrá un largo plato de fútbol con duelos como el de Senegal vs. RD Congo o Nigeria contra Túnez.

Ya el domingo se cerrará con otros cuatro partidos, entre los que destacan Costa de Marfil vs. Camerín y Argelia vs. Burkina Faso.

Egypt fans support their team during the Africa Cup of Nations group B soccer match between Egypt and South Africa in Agadir, Morocco, Friday, Dec. 26, 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)
Hinchas de Egipto durante la Copa Africana de Naciones. Foto: AP

Tabla de posiciones de la Copa Africana

Grupo A

  1. Marruecos - 3 puntos
  2. Mali - 1 pto
  3. Zambia - 1 pto
  4. Comoros - 0 pts

Grupo B

  1. Egipto - 6 pts
  2. Sudáfrica - 3 pts
  3. Zimbabue - 1 pto
  4. Angola - 1 pto

Grupo C

  1. Túnez - 3 pts
  2. Nigeria - 3 pts
  3. Tanzania - 0 pts
  4. Uganda - 0 pts

Grupo D

  1. Senegal - 3 pts
  2. RD Congo - 3 pts
  3. Benin - 0 pts
  4. Botswana - 0 pts

Grupo E

  1. Argelia - 3 pts
  2. Burkina Faso - 3 pts
  3. Guinea Ecuatorial - 0 pts
  4. Sudán - 0 pts

Grupo F

  1. Costa de Marfil - 3 pts
  2. Camerún - 3 pts
  3. Gabón - 0 pts
  4. Mozambique - 0 pts

