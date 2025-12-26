La tabla de la Copa Africana, tras Egipto vs. Sudáfrica: se definió el primer clasificado

Egipto es la primera selección clasificada a octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Gracias a su victoria sobre Sudáfrica (1-0) y el empate de Angola vs. Zimbabue (1-1), los ‘faraones’ avanzan a la siguiente ronda con puntaje perfecto.

Mohamed Salah fue el autor del único gol del partido. Sobre el final del primer tiempo, el ídolo de Liverpool cobró efectivamente un penal y puso por delante a su país.

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

Pero no todo fue alegría para Egipto, que se quedó con diez hombres en el siguiente minuto. Mohamed Hany fue expulsado por doble amarilla, dejando todo para definir en la parte complementaria.

Sudáfrica mandó a la cancha a Sipho Mbule, mientras que los egipcios sacrificaron al delantero Omar Marmoush buscando solidez defensiva ante la inferioridad numérica.

A pesar de tener uno más en el campo, los ‘bafana bafana’ no pudieron superar la muralla que puso Egipto en defensa y vieron como el reloj se les agotaba poco a poco.

Después de superar la barrera de los 80 minutos, el técnico Hossam Hassan se aferró al resultado y mandó otros dos bastiones defensivos para cuidar la ventaja que les había dado Salah.

El pitazo final determinó que Egipto se mete en octavos de final, mientras que Sudáfrica deberá ganar en la última fecha para sentenciar el tiquete.

Los clasificados podrían incrementarse este mismo viernes, pues en horas de la tarde habrá dos partidos por el grupo A: Zambia enfrentará a Comoros y Marruecos hará lo propio frente a Mali.

Sobre el papel, es la selección marroquí la que debería sentenciar su tiquete a octavos de final en calidad de anfitriona y con una nómina plagada de figuras.

Los ‘leones del atlas’ vienen de ganarle a Comoros en el debut, partido que se definió gracias a un monumental golazo de Ayoub el Kaabi.

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

El sábado habrá un largo plato de fútbol con duelos como el de Senegal vs. RD Congo o Nigeria contra Túnez.

Ya el domingo se cerrará con otros cuatro partidos, entre los que destacan Costa de Marfil vs. Camerín y Argelia vs. Burkina Faso.

Hinchas de Egipto durante la Copa Africana de Naciones. Foto: AP

Tabla de posiciones de la Copa Africana

Grupo A

Marruecos - 3 puntos Mali - 1 pto Zambia - 1 pto Comoros - 0 pts

Grupo B

Egipto - 6 pts Sudáfrica - 3 pts Zimbabue - 1 pto Angola - 1 pto

Grupo C

Túnez - 3 pts Nigeria - 3 pts Tanzania - 0 pts Uganda - 0 pts

Grupo D

Senegal - 3 pts RD Congo - 3 pts Benin - 0 pts Botswana - 0 pts

Grupo E

Argelia - 3 pts Burkina Faso - 3 pts Guinea Ecuatorial - 0 pts Sudán - 0 pts

Grupo F