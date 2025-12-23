Deportes

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Faltando pocos meses para el repechaje intercontinental, los congoleños marchan sobre ruedas tras la victoria contra Benin.

Sebastián Clavijo García

23 de diciembre de 2025, 2:48 p. m.
RD Congo celebrando el gol de la victoria contra Benín en la Copa Africana de Naciones. Foto: caf_online

En medio de la polémica por presunta falsificación de documentos, la República Democrática del Congo debutó con victoria en la Copa Africana de Naciones.

Este martes, 23 de diciembre, disputaron su primer partido por el grupo D contra Benín. Dicho juego se disputó en el Al Madina Stadium de Rabat (Marruecos) y terminó con victoria por 1-0 de los congoleños gracias a la anotación de Théo Bongonda.

Sobre los 16 minutos de partido, tras un balón largo de casi 50 metros, Bongonda aprovechó el error de la defensa y definió de primera por encima del arquero.

Ese tanto encendió la fiesta en las tribunas y permitió que el resto del partido transitara con relativa calma para RD Congo.

En la celebración, Théo Bongonda se llevó la mano al pecho y dejó una de las imagenes más imponentes en lo que va de la Copa Africana.

Benín trató de responder en la segunda mitad del compromiso, pero no tuvo puntería hacia el arco defendido por Lionel Mpasi. De once remates intentados, solo uno tuvo destino de portería.

De hecho el Congo extendió la ventaja en el arranque de la parte complementaria, pero desde el VAR anularon la anotación por una posición adelantada en la jugada previa al cabezazo de Cedric Bakambu.

Afortunadamente, la ventaja en el marcador se mantuvo hasta el pitazo final y RD Congo se metió tres puntos al bolsillo para soñar con la clasificación a los octavos de final.

El segundo partido de este grupo será entre Senegal y Botswana, con la presencia estelar de Sadio Mané en el combinado senegalés.

RD Congo, posible rival de la Selección Colombia

República Democrática del Congo es uno de los posibles rivales de la Selección Colombia en el grupo K del Mundial 2026. El seleccionado africano ya está clasificado a la final del repechaje continental y espera rival del duelo de Jamaica vs. Nueva Caledonia.

Sobre el papel, los congoleños son favoritos para avanzar a la Copa del Mundo y debutar en su primera participación en la historia.

Actualmente marchan en la posición 56 del ranking FIFA y cuentan en su nómina con jugadores de buen presente en Europa como Cedric Bakambu, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka y Axel Tuanzebe, entre otros.

Al repechaje intercontinental accedieron después de eliminar a dos gigantes de África: vencieron a Camerún en semifinales y luego ganaron la final contra Nigeria en la tanda de penales.

La construcción de su plantilla está bajo polémica por el lugar de nacimiento de varios jugadores. De hecho, ahora mismo está activa una demanda ante la FIFA por parte de Nigeria, alegando falsificación en los documentos entregados para la inscripción de algunos convocados.

