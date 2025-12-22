Mohamed Salah salva a Egipto del desastre en la Copa África: goles y resumen del juego ante Zimbabue

En la primera fecha de la Copa África de Naciones, Egipto hizo el debut ante una sorprendente Zimbabue en Marruecos, que por poco y la deja mal parada en el grupo con un empate. Los egipcios asistieron como grandes favoritos al triunfo, pero la situación se estaba complicando más de lo esperado y comenzaron perdiendo.

Un gol de Prince Dube al minuto 20 ya avisaba y le dio la ventaja a la Selección Zimbabue, que se ilusionaba con hacer historia. El equipo del sur de África se dedicó a administrar el marcador ante la avalancha egipcia, que tuvo el empate hasta el minuto 64 cuando el jugador del Manchester City, Omar Marmoush, dio el sufrido empate.

Las cosas no podían parar ahí para la Selección Egipto y todo pudo cambiar cuando Mohamed Salah por fin apareció en el partido y dio la agónica victoria; decretó la remontada al 90+2, cuando Zimbabue más se aferraba al empate. El excompañero de Luis Díaz en el Liverpool dio el respiro y la tranquilidad para el 2-1 final en la primera fecha de la Copa África.

De esta manera, Egipto suma los primeros tres puntos en el grupo B y empata en todos los ítems con la Selección Sudáfrica. Zimbabue y Angola quedan sin ningún punto con el afán de poder reaccionar en la segunda jornada de la fase de grupos.

Marruecos también ganó en el debut

La Selección Marruecos también ganó en el debut de la Copa África e hizo valer su localía, al derrotar 2-0 a Comoras con espectacular gol de Ayoub El Kaabi. El delantero del Olympiacos de Grecia aumentó el marcador luego de una espectacular maniobra y golazo de ‘chilena’ que fácilmente podría estar postulado para el Premio Puskás.

La favorita Selección Marruecos inició su camino ante la discreta Comoras, a la que no tuvo compasión y le superó 2-0 con el golazo incluido de Ayoub El Kaabi, quien fue suplente en el elenco donde tapa el arquero Bono (revelación en Qatar 2022) y participan Noussair Mazraoui, del Manchester United, Sofyan Amrabat, del Real Betis de España y Achraf Hakimi, del PSG.

En apenas dos días de la Copa África, Marruecos y Egipto comenzaron con victorias y ahora se espera que ambas puedan seguir el camino hasta las instancias finales. Esta competición oficial les resulta clave antes de enfrentar el Mundial 2026, donde están llamadas a ser revelaciones.