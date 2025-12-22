Deportes

Mohamed Salah salva a Egipto del desastre en la Copa África: goles y resumen del juego ante Zimbabue

Mohamed Salah apareció en la agonía del partido y salvó a la Selección Egipto del desastre en el debut en la Copa África que se juega en Marruecos.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

22 de diciembre de 2025, 11:14 p. m.
Mohamed Salah contra Zimbabue en la Copa África.
Mohamed Salah contra Zimbabue en la Copa África. Foto: AP

En la primera fecha de la Copa África de Naciones, Egipto hizo el debut ante una sorprendente Zimbabue en Marruecos, que por poco y la deja mal parada en el grupo con un empate. Los egipcios asistieron como grandes favoritos al triunfo, pero la situación se estaba complicando más de lo esperado y comenzaron perdiendo.

Un gol de Prince Dube al minuto 20 ya avisaba y le dio la ventaja a la Selección Zimbabue, que se ilusionaba con hacer historia. El equipo del sur de África se dedicó a administrar el marcador ante la avalancha egipcia, que tuvo el empate hasta el minuto 64 cuando el jugador del Manchester City, Omar Marmoush, dio el sufrido empate.

Las cosas no podían parar ahí para la Selección Egipto y todo pudo cambiar cuando Mohamed Salah por fin apareció en el partido y dio la agónica victoria; decretó la remontada al 90+2, cuando Zimbabue más se aferraba al empate. El excompañero de Luis Díaz en el Liverpool dio el respiro y la tranquilidad para el 2-1 final en la primera fecha de la Copa África.

De esta manera, Egipto suma los primeros tres puntos en el grupo B y empata en todos los ítems con la Selección Sudáfrica. Zimbabue y Angola quedan sin ningún punto con el afán de poder reaccionar en la segunda jornada de la fase de grupos.

Mohamed Salah contra Zimbabue en la Copa África.

