El misterioso virus que mantiene varado a un crucero en altamar: nuevos hallazgos científicos encienden las alarmas

Un brote de presunto hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, ha dejado al menos tres muertos y varios enfermos. La embarcación, con unos 150 pasajeros, llevaba cerca de tres semanas de travesía desde Argentina —con escalas en la Antártida— cuando se encontraba en el Atlántico frente a Cabo Verde. La compañía calificó la situación como una “grave emergencia médica”.

El extraño virus que tiene varado a un crucero con más de 100 personas a bordo: ya hay 3 muertos

El brote de 1993 que puso al virus en el mapa

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) comenzaron a rastrear el virus tras un brote en 1993 en la región de las Cuatro Esquinas, donde se encuentran los estados de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Fue un perspicaz médico del Servicio de Salud Indígena quien detectó por primera vez un patrón de muertes entre pacientes jóvenes, explicó Michelle Harkins, neumóloga del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, que lleva años estudiando la enfermedad y atendiendo a pacientes.

La mayoría de los casos en Estados Unidos se concentran en los estados del oeste. Nuevo México y Arizona son focos principales, señaló Harkins, probablemente porque en las zonas rurales es mayor la probabilidad de encuentros entre ratones y humanos.

Los hantavirus que causan el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) se transmiten a través de las heces de roedores, especialmente del ratón ciervo. Foto: Universal Images Group via Getty

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Los hantavirus, presentes desde hace siglos con brotes documentados en Asia y Europa, se han asociado históricamente en el hemisferio oriental con fiebre hemorrágica e insuficiencia renal. No fue hasta principios de los años noventa cuando una variante emergente en el suroeste de Estados Unidos se identificó como causa del hoy conocido síndrome pulmonar por hantavirus, una forma grave de enfermedad respiratoria.

El virus volvió a la atención pública recientemente tras la muerte de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, por una infección en Nuevo México.

hantavirus y su relación con roedores, principales transmisores de esta infección viral. Foto: Getty Images

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que las investigaciones sobre el brote continúan, con análisis de laboratorio, estudios epidemiológicos y secuenciación del virus en curso. El organismo subraya que el riesgo para la población general es bajo y no recomienda restricciones de viaje. Hasta ahora, el hantavirus ha sido confirmado en uno de los casos analizados. Entre los fallecidos hay dos ciudadanos neerlandeses, mientras que un pasajero británico permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica.

El hantavirus se propaga principalmente por contacto con roedores o con su orina, saliva o excrementos, en particular cuando ese material se altera y queda suspendido en el aire, lo que representa un riesgo de inhalación. Las personas suelen exponerse al hantavirus en sus hogares, cabañas o cobertizos, especialmente al limpiar espacios cerrados con poca ventilación o explorar zonas con rastros de ratones.

El hantavirus está asociado a roedores, principales portadores del virus que preocupa a autoridades de salud. Foto: Composición Semana/ Getty Images

La OMS señala que, aunque es poco frecuente, los hantavirus también pueden transmitirse directamente entre personas.

Síntomas: de la fiebre a la insuficiencia pulmonar

Una infección puede progresar rápidamente y volverse potencialmente mortal. Los expertos señalan que puede comenzar con síntomas como fiebre, escalofríos, dolores musculares y, en ocasiones, dolor de cabeza.

“Al inicio de la enfermedad, puede ser muy difícil distinguir entre el hantavirus y una gripe común”, afirmó la doctora Sonja Bartolome, del Centro Médico UT Southwestern de Dallas.

Hantavirus: síntomas, contagio y riesgos del virus que preocupa tras brote en un crucero

Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. A medida que avanza la infección, los pacientes pueden experimentar opresión en el pecho, mientras los pulmones se llenan de líquido.

El otro síndrome causado por el hantavirus —la fiebre hemorrágica con síndrome renal— suele desarrollarse en el plazo de una o dos semanas tras la exposición.

Las tasas de mortalidad varían según el tipo de hantavirus causante de la enfermedad. El síndrome pulmonar por hantavirus es mortal en aproximadamente el 35 % de los infectados, mientras que la tasa de mortalidad por fiebre hemorrágica con síndrome renal oscila entre el 1 % y el 15 % de los pacientes, según los CDC.

No existe ningún tratamiento ni cura específicos, pero una atención médica temprana puede aumentar las posibilidades de supervivencia.

El brote se produjo a bordo del MV Hondius, que viajaba de Ushuaia (Argentina) a Cabo Verde. Foto: AFP

Prevención: cómo evitar el contagio

A pesar de años de estudio, Harkins dijo que aún hay muchas preguntas sin respuesta, como por qué la enfermedad es leve para algunas personas y muy grave para otras, y cómo se forman los anticuerpos. Ella y otros investigadores han estado monitoreando a pacientes durante mucho tiempo, con la esperanza de encontrar un tratamiento.

Hay “muchos misterios”, dijo, aunque subrayó que lo que los investigadores sí saben es que la exposición a roedores es clave.

La mejor manera de evitar el contagio es minimizar el contacto con roedores y sus excrementos. Se recomienda usar guantes protectores y una solución de lejía para limpiar los rastros de roedores. Los expertos en salud pública advierten que no se debe barrer ni aspirar, ya que eso puede hacer que las partículas del virus queden en suspensión en el aire.

*Con información de DW.