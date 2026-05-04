Este es el tanque considerado el “más poderoso” del mundo: la gran apuesta militar de Estados Unidos para la guerra

El fortalecimiento militar de las principales potencias ha llamado la atención internacional, especialmente en sistemas de alta tecnología como el M1A2 SEP v3 Abrams. Este vehículo blindado es señalado por expertos como uno de los tanques más avanzados y potentes que se encuentran actualmente en operación.

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Además, este modelo representa el punto más alto de modernización dentro del Ejército de Estados Unidos, consolidándose como una pieza clave en su estrategia de defensa y disuasión a nivel global, especialmente en escenarios de conflicto.

El M1A2 SEP v3 Abrams fue diseñado para responder a escenarios de combate de alta intensidad, así como a conflictos de tipo híbrido y urbano. Asimismo, este modelo integra una combinación de gran capacidad ofensiva, sistemas de protección avanzados, conectividad digital y herramientas que aumentan la supervivencia de la tripulación en entornos complejos.

Este modelo representa el punto más alto de modernización dentro del Ejército de Estados Unidos. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images / Anton Petrus

Esta versión corresponde a la más moderna de la familia Abrams y hace parte del programa System Enhancement Package, orientado a actualizar y extender la vida útil de los vehículos blindados del Ejército de EE. UU. Entre sus avances destacan mejoras en el blindaje, la electrónica, los sensores y la eficiencia en las operaciones.

Asimismo, su desarrollo responde a las nuevas amenazas del campo de batalla contemporáneo, incluyendo misiles antitanque de última generación, sistemas de guerra electrónica y el uso creciente de drones armados. Estas capacidades le permiten mantener una ventaja frente a otros tanques en servicio a nivel global.

Esta tecnología refuerza su capacidad de adaptación ante múltiples situaciones tácticas, consolidando su superioridad en combate. (Imagen de referencia) Foto: DW

El M1A2 SEP v3 Abrams mantiene el cañón M256 de 120 milímetros, considerado uno de los más contundentes en su categoría. Este sistema permite emplear munición moderna, tanto de tipo cinético como explosivo. Además, gracias a sus avanzados sistemas de control de tiro, el tanque puede impactar objetivos con gran exactitud incluso mientras se encuentra en movimiento o bajo condiciones climáticas adversas.

A su vez, incorpora proyectiles programables que facilitan atacar blancos protegidos, tropas enemigas y vehículos con mayor eficiencia. Esta tecnología refuerza su capacidad de adaptación ante múltiples situaciones tácticas, consolidando su superioridad en combate.

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En cuanto a su estructura tecnológica, el Abrams SEP v3 cuenta con una arquitectura digital completamente actualizada. Sus sensores térmicos permiten identificar y neutralizar objetivos a larga distancia, tanto de día como de noche, mientras que sus sistemas de comunicación garantizan el intercambio de información en tiempo real.

A pesar de su gran tamaño y peso, el vehículo conserva una destacada movilidad gracias a su motor de turbina de gas. Esta característica le permite alcanzar velocidades cercanas a los 67 kilómetros por hora y desplazarse con eficacia en terrenos difíciles, manteniendo un equilibrio entre potencia, resistencia y maniobrabilidad.