El algoritmo de Instagram evoluciona: estas son las nuevas funciones que ofrecerán contenido más original y personalizado

En un entorno digital cada vez más competitivo, Instagram continúa apostando por la innovación para mantenerse como una de las plataformas favoritas a nivel global. La red social, propiedad de Meta, ha implementado una serie de actualizaciones enfocadas en optimizar la experiencia del usuario, mejorar la interacción y reforzar la privacidad.

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Uno de los cambios más destacados es la mejora en la navegación dentro de la aplicación. Instagram ha ajustado su diseño para que los usuarios accedan con mayor facilidad a funciones clave como mensajes, reels y notificaciones. Además, el algoritmo ahora ofrece un contenido más personalizado, adaptándose con mayor precisión a los intereses y comportamientos de cada persona.

En este contexto, la plataforma ha anunciado que priorizará en sus recomendaciones el contenido original por encima de las fotografías y los carruseles reutilizados. Para ello, ha introducido nuevas medidas que penalizan a los creadores que recurren a contenido tomado de internet sin aportar valor propio.

La plataforma ahora ofrece recomendaciones de contenido más ajustadas a los intereses de cada usuario. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Asimismo, la red social ha actualizado las directrices que rigen la recomendación de contenidos, con el objetivo de impulsar la creatividad auténtica. Este esfuerzo comenzó hace dos años con la implementación de restricciones en los reels, evitando que aquellos basados en material reutilizado aparecieran con frecuencia en las recomendaciones.

Ahora, esta política se extiende también a las fotografías y los carruseles, según ha informado la compañía a través de su perfil de Creadores. “Esto significa que las cuentas que principalmente vuelven a subir el trabajo de otros sin añadir aportaciones creativas significativas dejarán de ser elegibles para recomendaciones en Instagram”, explicó la plataforma.

La red social ha actualizado sus normas para fomentar la creación auténtica y reducir el contenido duplicado. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para evitar penalizaciones, la red social recomienda a los creadores compartir contenido original, es decir, aquel que haya sido completamente creado por ellos o que refleje su perspectiva única. En este sentido, se valoran tanto las fotografías propias como las ediciones que evidencien una visión creativa clara.

De igual forma, se consideran contenidos originales las series fotográficas, los tutoriales y las historias visuales desarrolladas por los propios creadores. También se admite el uso de material de terceros, siempre que este sea transformado mediante elementos que mejoren de forma significativa el contenido original.

*Con información de Europa Press.