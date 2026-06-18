Tanda de memes no perdonó el momento de la caída del camarógrafo en el partido de Colombia vs. Uzbekistán

La Selección Colombia comenzó con pie derecho su participación en el Mundial 2026 tras imponerse 3-1 a Uzbekistán en un partido que dejó emociones, goles y una curiosa escena que rápidamente se volvió viral en internet.

¿Qué pasó con el camarógrafo de Colombia vs. Uzbekistán? Video revela cómo salió del Estadio Azteca

Más allá de los tres puntos obtenidos por la Tricolor en su estreno mundialista, un incidente ocurrido cerca de una de las líneas del campo terminó captando la atención de miles de aficionados y generando una ola de reacciones en redes sociales.

La jugada que terminó con un camarógrafo en el suelo

Todo ocurrió cuando el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov, jugador del Manchester City, intentó disputar un balón dividido con el colombiano Luis Díaz, atacante del Bayern Múnich.

EL PATADÓN QUE LE PEGÓ KHUSANOV AL CAMARÓGRAFO CUANDO SIGUIÓ DE LARGO.



EN PRIMERA PERSONA. ⚠️⚔️ pic.twitter.com/NgCQlQf4tP — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 18, 2026

El guajiro ganó la carrera por velocidad y dejó atrás al defensor, que llegó tarde a la acción. En su intento por recuperar la pelota, Khusanov realizó una fuerte entrada que no solo terminó en falta sobre el futbolista Lucho, sino que también impactó a un camarógrafo de la FIFA que se encontraba registrando la jugada desde un costado del terreno de juego.

La fuerza del choque provocó que el trabajador cayera al césped y requiriera atención médica inmediata. Mientras tanto, Díaz logró reincorporarse y continuar en el compromiso sin mayores inconvenientes.

Amarilla para Khusanov y cambio para el trabajador afectado

El árbitro inglés Anthony Taylor sancionó la acción con tarjeta amarilla para el defensor uzbeko debido a la imprudencia de la entrada.

Sin embargo, quien terminó llevándose la peor parte fue el camarógrafo, que permaneció algunos minutos en el suelo mientras era atendido por el personal médico. Posteriormente, fue reemplazado en sus funciones para ser evaluado por los servicios de salud del evento.

El camarógrafo fue atendido por los servicios médicos de la FIFA. Foto: Canal 6 // Getty Images

La imagen del trabajador afectado recorrió rápidamente las transmisiones internacionales y comenzó a viralizarse en plataformas digitales apenas unos minutos después del incidente.

Las redes sociales reaccionaron con humor

Como suele ocurrir con las escenas inesperadas en los grandes eventos deportivos, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Usuarios de diferentes países compartieron memes y comentarios relacionados con el golpe que recibió el camarógrafo.

Muchas publicaciones hicieron referencia a que el trabajador “recibió la peor entrada del partido”, mientras que otras bromearon sobre cómo habría sido su regreso a casa después del fuerte impacto.

También circularon montajes y comparaciones humorísticas sobre la forma en que terminó la jugada, convirtiendo al camarógrafo en uno de los protagonistas involuntarios del encuentro.

Mientras Colombia celebraba sus primeros tres puntos en el Mundial 2026, el episodio dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada y una nueva colección de memes que rápidamente se apoderaron de las redes sociales.