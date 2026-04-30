Los nuevos filtros de Instagram que están causando furor: cómo usarlos para que sus fotos parezcan de estudio profesional

Instagram se ha posicionado como una de las redes sociales más populares del mundo. En la actualidad, es utilizada por millones de personas que la ven no solo como un espacio para interactuar con amigos, sino también como una plataforma para crear contenido sobre diversos temas, generando identificación con distintas audiencias. De este modo, para muchos se ha convertido incluso en una herramienta de trabajo y fuente de ingresos.

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Desde su lanzamiento en 2010, no ha dejado de evolucionar y sorprender con sus constantes novedades. En sus inicios, fue concebida principalmente para la publicación de fotografías, permitiendo la interacción mediante “me gusta” y comentarios, lo que facilitó la conexión entre personas de todo el mundo.

Sin embargo, con el avance de la tecnología y su creciente popularidad, la plataforma ha incorporado múltiples actualizaciones que hoy permiten, incluso, lograr ediciones que hacen que las imágenes luzcan como si hubieran sido tomadas en un estudio profesional.

Una de las funciones más recientes y que ha generado gran furor a nivel mundial es el lanzamiento de nuevos filtros para las historias. Muchos de ellos ofrecen alta calidad visual y ajustes de color que, con ayuda de la inteligencia artificial, permiten que las fotografías se editen en cuestión de segundos, logrando acabados que simulan el trabajo de una cámara profesional.

Instagram se actualiza con frecuencia para brindar una mejor experiencia. Foto: 123RF

Entre los que más han llamado la atención se encuentra uno que aporta un efecto vintage, el cual brinda un estilo nostálgico y mayor dramatismo a las imágenes. Su uso es bastante sencillo. En primer lugar, es necesario verificar que la aplicación esté actualizada. Para ello, se debe ingresar a la tienda correspondiente al sistema operativo, ya sea Android o iOS, y comprobar si existe alguna actualización pendiente; en caso afirmativo, debe instalarse.

Posteriormente, se abre Instagram y se accede a la sección de ‘Historias’. Allí se selecciona la foto que se desea editar y, en la parte superior derecha, aparecen varias opciones. Se debe hacer clic en el ícono de las tres estrellas, que corresponde a los efectos.

Así es como los usuarios pueden hacer uso de los nuevos filtros de Instagram. Foto: Getty Images

A continuación, se busca el filtro denominado “Dirty Flash” y se selecciona. El sistema tardará unos segundos en aplicar la edición, mostrando el mensaje “Generando efecto”.

Una vez finalizado el proceso, la imagen aparecerá editada y lista para ser publicada. El usuario puede compartirla directamente en las historias o, si lo prefiere, guardarla para utilizarla posteriormente en el feed.

Cabe destacar que esta no es la única opción disponible, ya que Instagram ofrece una amplia variedad de filtros similares. Al explorarlos, es posible probar diferentes estilos hasta encontrar el que mejor se adapte a cada preferencia.