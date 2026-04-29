La Nasa presentó una página para que las personas hagan sus nombres escritos en la geografía de la Tierra

La Nasa ha diseñado una forma innovadora de conectar a las personas con la observación científica a través de la creatividad. Esto, mediante el proyecto interactivo ‘Your Name in Landsat’, donde cualquier usuario puede ahora observar cómo su propio nombre cobra forma utilizando exclusivamente accidentes geográficos y estructuras naturales de la superficie terrestre capturadas desde el espacio.

Nasa presentó una nueva herramienta que replanteará la visión del espacio: “ofrecerá a la Tierra un nuevo atlas del universo”

Medio siglo de historia capturado desde el espacio

Esta iniciativa no es solo un recurso lúdico, sino que se sustenta en el archivo Landsat, una colaboración entre la Nasa y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Este programa, que inició sus operaciones en 1972, representa el registro continuo más extenso de la superficie de la Tierra obtenido desde la órbita.

Desde 1972, el programa Landsat ha permitido a la NASA estudiar los cambios del planeta durante más de cinco décadas. Foto: NASA

Durante más de 50 años, sus ocho satélites han monitoreado transformaciones críticas en ecosistemas, áreas urbanas y recursos hídricos, permitiendo a los científicos comprender mejor el cambio climático y la evolución del territorio.

El hallazgo de letras en la naturaleza

El corazón de la herramienta es un alfabeto terrestre real. Científicos y especialistas han rastreado millones de imágenes hasta localizar formaciones que, debido a su silueta, imitan caracteres de la A a la Z.

Cada letra proviene de ríos, montañas y desiertos que adoptan siluetas similares a caracteres. Foto: NASA

Así, las letras que componen el nombre de un usuario pueden estar representadas por:

Ríos y costas sinuosas.

Cadenas montañosas y volcanes.

Desiertos, cráteres y caminos rurales.

Cada palabra introducida se convierte instantáneamente en un mosaico único donde cada bloque es una fotografía satelital auténtica seleccionada del vasto catálogo de la misión.

Geolocalización y descarga: una experiencia participativa

La plataforma ha sido diseñada para ser abierta y gratuita, (enlace de la herramienta) permitiendo el acceso desde computadores o dispositivos móviles sin necesidad de realizar un registro previo. Más allá de la generación del nombre, la herramienta fomenta la exploración geográfica:

Exploración detallada: Al interactuar con cada letra, el sistema revela el nombre del lugar capturado. Vínculo con el mapa: Se incluye un enlace directo a las coordenadas exactas en Google Maps, permitiendo al público conocer el origen real de la imagen. Portabilidad: El resultado final puede descargarse, compartirse en redes sociales o visualizarse en otros dispositivos mediante un código QR generado por la misma web.

Con esta propuesta, la Nasa busca que la ciencia espacial sea percibida como algo cercano y participativo, demostrando que los datos científicos también pueden transformarse en una experiencia visualmente impactante para el gran público.