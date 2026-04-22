Nasa presentó una nueva herramienta que replanteará la visión del espacio: “ofrecerá a la Tierra un nuevo atlas del universo”

La Nasa dio a conocer su nuevo telescopio espacial Roman, una apuesta científica con la que busca explorar amplias zonas del universo en la búsqueda de exoplanetas y, al mismo tiempo, profundizar en los grandes enigmas de la materia y la energía oscuras.

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El anuncio se realizó desde el centro Goddard, en Maryland, donde se completó el ensamblaje de este instrumento que promete marcar un antes y un después en la observación del cosmos. Este telescopio de última generación “ofrecerá a la Tierra un nuevo atlas del universo”, se congratuló el martes el director de la NASA, Jared Isaacman.

Un lanzamiento clave para la exploración espacial

El telescopio, un aparato plateado de más de 12 metros de altura, será trasladado a Florida en los próximos días. Desde allí despegará a principios de septiembre a bordo de un cohete de SpaceX, en una misión que concentra más de una década de desarrollo y una inversión superior a los 4.000 millones de dólares.

El dispositivo lleva el nombre de Nancy Grace Roman, una de las figuras más influyentes de la astronomía estadounidense, conocida como la “madre del Hubble”. Su legado está estrechamente ligado al histórico Hubble Space Telescope, que revolucionó la comprensión del universo hace más de tres décadas.

Nombrado en honor a Nancy Grace Roman, el telescopio reconoce a la “madre del Hubble”. Foto: Getty Images

El heredero del Hubble

Más de 35 años después de la puesta en servicio del Hubble —que permitió descubrir, entre otros hitos, que el universo se expande a un ritmo mayor del esperado—, el Roman Space Telescope asume el reto de responder preguntas aún abiertas.

Su principal ventaja radica en su enorme campo de visión, más de 100 veces superior al de su predecesor. Gracias a esta capacidad, podrá escanear grandes regiones del cielo desde una posición privilegiada, situada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

Un flujo de datos sin precedentes

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la cantidad de información que generará.

“Nos enviará 11 terabytes de datos al día, lo que significa que solo durante el primer año nos habrá proporcionado más datos que los que el telescopio Hubble habrá recopilado a lo largo de toda su vida”, afirma a AFP Mark Melton, ingeniero de sistemas de Roman.

Este volumen de datos permitirá a los científicos analizar el universo con un nivel de detalle nunca antes alcanzado.

La búsqueda de nuevos mundos

Gracias a su tecnología de gran angular, la Nasa espera “descubrir decenas de miles de nuevos planetas” o incluso “miles de supernovas”, explica Nicky Fox, responsable de las actividades científicas de la agencia.

Estos hallazgos podrían ampliar significativamente el catálogo de exoplanetas conocidos y ofrecer nuevas pistas sobre la formación de sistemas planetarios.

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El desafío de lo invisible

Más allá de los descubrimientos visibles, el telescopio Roman también se centrará en lo que no puede observarse directamente. Su misión incluye estudiar la materia y la energía oscuras, componentes que, aunque invisibles, se estima que constituyen cerca del 95% del universo.

“Si Roman gana algún día el Premio Nobel, probablemente será por algo en lo que ni siquiera hemos pensado todavía”, sonríe Mark Melton, dejando entrever el potencial transformador de esta misión científica.

Con este proyecto, la Nasa no solo busca ampliar el conocimiento del cosmos, sino también replantear la forma en que la humanidad entiende su lugar en el universo.