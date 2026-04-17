Científicos anunciaron una medida extrema para ganarle a un enemigo invisible: el plan de los “Robots Guardianes” en la Luna

Luego de el éxito de Artemis II, la humanidad está a punto de emprender su aventura más ambiciosa, la construcción de una base permanente en el Polo Sur lunar.

Este proyecto, liderado por la NASA y bajo una estrategia de fases progresivas, busca establecer una presencia humana ininterrumpida en la superficie de nuestro satélite, sin embargo, para lograrlo los expertos han tenido que diseñar un ejército de sistemas autónomos capaces de enfrentar condiciones que ningún astronauta podría soportar por mucho tiempo.

El desierto de sombras

A diferencia de las misiones históricas, esta nueva base se ubicará en una región de topografía extrema, marcada por picos elevados y abismos profundos. En el Polo Sur, el Sol se mantiene tan bajo en el horizonte que genera sombras perpetuas y dramáticas, lo que dificulta enormemente la obtención de energía solar.

La NASA había anticipado la pérdida temporal de señal durante esta fase clave. Foto: NASA

Además, las máquinas y estructuras deben sobrevivir a periodos de oscuridad y frío absoluto que superan las 120 horas, una prueba de fuego para cualquier tecnología actual.

La amenaza del “enemigo invisible”

Uno de los mayores peligros para la permanencia en la Luna no es la falta de oxígeno, sino el regolito lunar. Este polvo, descrito por los científicos como un “enemigo invisible”, es extremadamente abrasivo y electrostático. Tiene la capacidad de adherirse a todas las superficies, degradar los trajes espaciales y destruir los delicados componentes internos de la maquinaria.

Para vencerlo, la arquitectura de la base requiere el desarrollo urgente de sistemas de mitigación y conexiones eléctricas resistentes a este material devastador.

“Robots Guardianes”

Aquí es donde entran los “Robots Guardianes”. Debido a que la base pasará largos periodos sin tripulación humana, se están desarrollando hardware y software avanzados para que sistemas robóticos mantengan las instalaciones operativas.

Ingenieros trabajan en robots capaces de manipular conexiones eléctricas en condiciones extremas donde el error no es una opción. Foto: Getty Images

Estos autómatas funcionarán como centinelas, realizando tareas de vigilancia, reconocimiento de recursos y mantenimiento preventivo mientras los astronautas están de regreso en la Tierra. Podrán ser comandados a distancia para asegurar que, al regreso de la siguiente misión tripulada, todo esté funcionando correctamente.

Tareas imposibles para el hombre

Se espera que realicen maniobras de alta precisión que serían extremadamente arriesgadas o fatigosas para los humanos, como la conexión remota de cables de energía y la manipulación de grandes cargas en la superficie. Además, serán los encargados de descender a los cráteres en sombra perpetua, donde el terreno es tan inclinado que solo sistemas de movilidad especializados pueden recolectar muestras de hielo y otros recursos vitales.

El peligro silencioso de viajar al espacio que preocupa a los científicos en los astronautas

Un puente hacia la conquista de Marte

Este despliegue tecnológico en la Luna no es un fin en sí mismo, sino el campo de entrenamiento para llegar a Marte. La NASA utilizará la base lunar para perfeccionar la interacción entre humanos y robots, y para probar sistemas de operaciones independientes de la Tierra.

Al dominar la supervivencia en el entorno hostil de la Luna y vencer al polvo y la oscuridad con sus guardianes mecánicos, la humanidad estará lista para el siguiente gran salto hacia el Planeta Rojo