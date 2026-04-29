Apple prepara un rediseño con inteligencia artificial para revolucionar la edición de fotos en iPhone, iPad y Mac

La llegada de nuevos sistemas operativos en los dispositivos de Apple, especialmente dentro del ecosistema del iPhone, representa uno de los avances tecnológicos más relevantes en la industria móvil. Cada actualización no solo incorpora mejoras estéticas, sino que también redefine la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos, optimizando su rendimiento, seguridad y experiencia general.

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Estas actualizaciones suelen incluir nuevas funciones y mejoras en la interfaz, lo que facilita la usabilidad del sistema. Desde herramientas basadas en inteligencia artificial hasta mejoras en la cámara, notificaciones más inteligentes o mayores opciones de personalización, cada versión busca hacer el dispositivo más intuitivo y eficiente.

En ese contexto, Apple está preparando un rediseño de sus herramientas de edición fotográfica con el apoyo de la inteligencia artificial (IA), que llegaría con la próxima iteración de sus sistemas operativos, como iOS 27.

Cada actualización no solo mejora el diseño, sino que también optimiza el rendimiento, la seguridad y la experiencia del usuario. Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía tecnológica busca ponerse al nivel de sus competidores en el ámbito de la edición de imágenes en iPhone, iPad y Mac, y para ello trabaja en un conjunto de nuevas funciones impulsadas por IA.

Estas herramientas estarán integradas en un nuevo menú dentro de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial propio de la marca, accesible desde la interfaz de edición. Según el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, se espera que incluya opciones como “Extender”, “Mejorar” y “Reencuadrar”.

Este tipo de funciones ya están presentes en otros dispositivos con sistema operativo Android, por lo que Apple busca reducir la distancia con sus rivales, quienes han avanzado rápidamente en el desarrollo de herramientas de IA generativa.

La llegada de nuevos sistemas operativos de Apple representa un avance clave en la industria móvil, especialmente en el iPhone. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, de acuerdo con el medio citado, las pruebas internas han mostrado que funciones como “Extender” y “Reencuadrar” aún no ofrecen resultados completamente fiables, lo que podría retrasar su lanzamiento. Aun así, se espera que estas novedades lleguen con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27.

En definitiva, la llegada de nuevos sistemas operativos al iPhone no solo representa una actualización técnica, sino una evolución constante en la forma en que las personas integran la tecnología en su vida diaria.

*Con información de Europa Press