El fin de las contraseñas tradicionales está cerca: qué son las passkeys y cómo blindan por completo sus cuentas online

Las contraseñas siguen siendo uno de los mecanismos de protección más importantes en el entorno digital. Desde redes sociales hasta cuentas bancarias, gran parte de las actividades en línea depende de una clave que resguarda la información personal.

Aunque a menudo se perciben como un simple requisito, en realidad constituyen la primera línea de defensa frente a amenazas digitales.

La drástica medida que debería tomar para decirle adiós a las llamadas spam: solo necesita activar esta función

Su importancia radica en que protegen datos sensibles como fotografías, correos electrónicos, documentos y conversaciones privadas.

Cuando una contraseña es débil o fácil de adivinar, toda esta información puede quedar expuesta. En un contexto donde los datos tienen un alto valor, garantizar su seguridad se vuelve fundamental.

Sin embargo, los ciberdelincuentes han desarrollado métodos cada vez más sofisticados para vulnerarlas. Ataques como la fuerza bruta permiten descifrar contraseñas y acceder a información sensible, lo que facilita delitos como estafas, fraudes o suplantación de identidad.

Esta problemática ha crecido en los últimos años y ha impulsado la búsqueda de alternativas más seguras.

Las contraseñas básicas pueden ser adivinadas mediante técnicas avanzadas. Foto: Getty Images

En este escenario surgen las passkeys o claves de acceso, una tecnología que podría transformar la forma en que los usuarios portegen sus cuentas.

Según expertos en ciberseguridad como ESET, se trata de un método de autenticación que reemplaza las contraseñas tradicionales mediante claves digitales almacenadas de forma segura en el dispositivo del usuario y protegidas con cifrado.

Su funcionamiento se basa en la criptografía asimétrica: utiliza una clave pública, almacenada por el servicio, y una clave privada, que permanece en el dispositivo del usuario. Cuando se intenta iniciar sesión, el sistema envía un mensaje cifrado que solo puede ser validado por ese dispositivo, confirmando la identidad sin necesidad de introducir una contraseña.

Las passkeys surgen como un método innovador de autenticación que elimina la necesidad de contraseñas y nombres de usuario. Foto: Getty Images

Además, permiten una experiencia más sencilla. Pueden sincronizarse entre dispositivos a través de la nube, lo que facilita el acceso sin tener que recordar ni gestionar múltiples claves. Incluso es posible autenticarse mediante el móvil, por ejemplo, escaneando un código QR o utilizando métodos biométricos como la huella dactilar o el reconocimiento facial.

Su principal ventaja es la seguridad. A diferencia de las contraseñas tradicionales, las passkeys son mucho más resistentes a ataques como el phishing, el robo de datos o el uso de programas maliciosos. Al mismo tiempo, ofrecen mayor comodidad al eliminar la necesidad de memorizar o escribir contraseñas, lo que las convierte en una alternativa más segura y práctica para el futuro digital.