¿No le funciona Spotify? Cómo saber si la plataforma se cayó o si el problema es su conexión a internet

Spotify, una de las plataformas de música en línea más importantes del momento, habría presentado algunas fallas durante la mañana de este miércoles 29 de abril.

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De acuerdo con reportes de usuarios, los errores se estarían registrando principalmente en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, según datos del sitio Downdetector. En Colombia, por el momento, no se evidencian problemas de gran magnitud.

Debido a que millones de personas se habrían visto afectadas, la compañía se pronunció a través de su cuenta en X:

“Estamos al tanto de algunos problemas recientes que ya deberían estar resueltos por completo. Gracias por su paciencia, ¡son increíbles! Si aún necesita ayuda, diríjase a nuestra Comunidad o póngase en contacto en el Centro de ayuda”.

Spotify prueba una función de “Notas” para afinar su sistema de recomendaciones. Foto: Getty Images

Hasta el momento se desconocen las causas reales de las intermitencias. Sin embargo, según la plataforma mencionada —que monitorea el estado de los servicios digitales más destacados—, los usuarios reportan inconvenientes principalmente en la aplicación (56 %), la transmisión de audio (21 %) y la conexión con el servidor (15 %).

Cómo saber si Spotify se cayó o es su internet

Cuando Spotify deja de funcionar, muchos usuarios suelen pensar de inmediato que el problema está en su conexión a internet. Sin embargo, no siempre es así: en ocasiones, la plataforma puede presentar caídas o fallas temporales, ya sea a nivel global o en regiones específicas.

El primer paso es determinar si se trata de una interrupción generalizada o de un inconveniente en su dispositivo o red wifi. Afortunadamente, existen diversas herramientas que permiten verificar el estado del servicio en tiempo real.

Una de las formas más rápidas de comprobarlo es acudir a fuentes oficiales o plataformas especializadas que monitorean el comportamiento de servicios digitales. Por ejemplo, la cuenta de Spotify Status en X publica actualizaciones constantes sobre interrupciones, mantenimientos o fallas técnicas.

Desde la página oficial se puede verificar si Spotify presenta errores temporales. Foto: Getty Images

Otra alternativa confiable es Downdetector, un sitio que recopila reportes de usuarios en todo el mundo. Allí puede consultar gráficos en tiempo real y mapas que muestran en qué regiones se registran problemas, lo que facilita identificar si la falla es generalizada.