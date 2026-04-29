Revuelo por la aparición de un manuscrito del siglo VI: expertos recuperan 42 páginas del Nuevo Testamento

Los textos bíblicos han despertado siempre una profunda curiosidad tanto en el público general como en los expertos, ya que reúnen intereses de carácter religioso, histórico, cultural y académico.

Su estudio permite comprender mejor las civilizaciones del pasado, así como sus costumbres, leyes y acontecimientos clave que marcaron la historia de la humanidad. De hecho, los historiadores suelen analizarlos en conjunto con otras fuentes arqueológicas para ampliar su interpretación.

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En este contexto, el hallazgo de manuscritos antiguos representa una valiosa oportunidad para continuar estas investigaciones. Un ejemplo reciente es la recuperación de 42 páginas perdidas del llamado Códice H. Según información de la Universidad de Glasgow, un equipo internacional liderado por el profesor Garrick Allen logró reconstruir parte de este manuscrito del siglo VI que contiene las Cartas de San Pablo.

El documento había sido desmantelado en el Monasterio de la Gran Laura del Monte Athos durante el siglo XIII, y sus páginas fueron reutilizadas para encuadernar otros textos. Hoy en día, sus fragmentos se encuentran dispersos en distintas bibliotecas de Europa.

“El avance surgió de un punto de partida importante: sabíamos que, en algún momento, el manuscrito fue entintado de nuevo. Los productos químicos de la nueva tinta causaron daños por ‘desplazamiento’ en las páginas enfrentadas, creando esencialmente una imagen especular del texto en la hoja opuesta, dejando a veces rastros de varias páginas de profundidad, apenas visibles a simple vista, pero muy claros con las últimas técnicas de imagen”, explicó Allen.

El uso de imágenes multiespectrales ha sido fundamental para recuperar textos invisibles a simple vista. Foto: Damianos Kasotakis

Además, en colaboración con la Biblioteca Electrónica de Manuscritos Antiguos (EMEL), los investigadores emplearon imágenes multiespectrales para recuperar textos ocultos —conocidos como “fantasma”— y reconstruir información que se creía perdida.

Los hallazgos resultan especialmente reveladores y aportan nuevas claves sobre la transmisión y el uso de los textos antiguos. En primer lugar, se identificaron listas de capítulos muy tempranas, consideradas los ejemplos más antiguos conocidos de organización de las Cartas de Pablo. Estas difieren notablemente de la estructura actual, lo que demuestra que la división del texto ha evolucionado con el tiempo.

Asimismo, los fragmentos ofrecen una mirada detallada al trabajo de los escribas del siglo VI. En ellos se observan correcciones, anotaciones e intervenciones que evidencian cómo estos copistas no solo reproducían los textos sagrados, sino que también interactuaban activamente con ellos.

Uno de los hallazgos más relevantes es la presencia de listas de capítulos tempranas. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Por último, el estado físico del manuscrito revela una práctica común en la Edad Media: el reciclaje de materiales. Las páginas muestran signos de reutilización, lo que indica que incluso los textos considerados sagrados podían reaprovecharse cuando se deterioraban.

Aunque los fragmentos corresponden a las Cartas de Pablo, el hallazgo abre nuevas perspectivas sobre la evolución e interpretación del Nuevo Testamento, así como sobre las prácticas de los escribas y la reutilización de manuscritos en la antigüedad. Según Allen, se trata de un descubrimiento clave para comprender con mayor profundidad las escrituras cristianas.