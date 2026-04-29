A pesar de la recuperación de la capa de Ozono, científicos expusieron el “punto ciego” que frenaría el proceso

Diversas mediciones atmosféricas indican que fugas industriales inesperadas están ralentizando el proceso de restauración de la capa de ozono, lo que obligaría a reevaluar las normativas actuales.

Estos son los factores que han contribuido a la recuperación de la capa de ozono

El “vacío legal” de los insumos industriales

El problema se basa en una excepción específica dentro del Protocolo de Montreal, firmado en 1987: el uso de sustancias nocivas como “feedstocks” o materias primas para fabricar otros productos, como plásticos y recubrimientos antiadherentes.

La excepción del Protocolo de Montreal permite aún el uso de químicos nocivos como materias primas industriales. Foto: Europa Press (NASA)

Históricamente, se permitió esta práctica bajo la premisa de que solo el 0.5% de estos químicos se filtraría al aire, sin embargo, la científica Susan Solomon del MIT describe este uso como un “error en el sistema”, ya que es la única actividad donde la producción de estas sustancias dañinas no ha cesado totalmente.

Cálculos erróneos: siete veces más fugas de lo previsto

La vigilancia constante a través de la red AGAGE (Experimento Global de Gases Atmosféricos Avanzados) ha permitido detectar que los niveles de estos químicos en la atmósfera son muy superiores a lo estimado.

El estudio, publicado en Nature Communications, señala que la tasa de fuga real se aproxima al 3.6%, una cifra significativamente mayor al margen de seguridad proyectado originalmente. Esta diferencia se debe, en parte, a que la industria confiaba en que las empresas evitarían fugas para no perder sus márgenes de beneficio, una suposición que los datos actuales han desmentido.

Siete años de espera adicional para el planeta

Las consecuencias de estas emisiones continuas tienen un impacto directo en el cronómetro de la sanación planetaria. Los modelos científicos indican lo siguiente:

Escenario ideal: Si se eliminaran estas fugas hoy mismo, la capa de ozono volvería a sus niveles de 1980 para el año 2065.

Si se eliminaran estas fugas hoy mismo, la capa de ozono volvería a sus niveles de 1980 para el año 2065. Escenario con fugas controladas (0.5%): La recuperación llegaría en 2066.

La recuperación llegaría en 2066. Realidad actual (3.6% de fuga): El proceso se retrasará hasta el año 2073.

Este aplazamiento de casi una década no es solo un dato estadístico; implica una mayor exposición a la radiación ultravioleta, lo que podría traducirse en miles de casos adicionales de cáncer de piel que podrían haberse evitado con controles más estrictos.

El retraso en la recuperación del ozono aumentaría la exposición a radiación UV y los casos de cáncer de piel. Foto: Getty Images

“Además, limitar las emisiones de las materias primas que agotan la capa de ozono también reduciría su efecto sobre el forzamiento radiactivo directo y sobre el cambio climático”, señala la investigación.

Innovación y vigilancia: el camino a seguir

A pesar del hallazgo, los expertos mantienen una visión optimista respecto a la capacidad de la industria para adaptarse. Se sugiere que las empresas químicas tienen un historial de innovación que les permitiría sustituir estos componentes por alternativas menos dañinas o, al menos, mejorar drásticamente el sellado de sus procesos industriales.

La meta urgente para las naciones participantes del Protocolo de Montreal es ahora cerrar este “punto ciego” para garantizar que el escudo protector de la Tierra sane lo más pronto posible.