¿Se arrepintió de un comentario? Instagram lanza una opción para editarlo hasta 15 minutos después de publicarlo

En el dinámico mundo de las redes sociales, pocas plataformas evolucionan tan rápido como Instagram. Lo que comenzó como una aplicación para compartir fotos con filtros se ha convertido en un ecosistema digital complejo que integra video, mensajería, comercio electrónico y herramientas de creación de contenido.

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Las actualizaciones frecuentes de Instagram no son casualidad: responden a una combinación de factores tecnológicos, competitivos y a los cambios en el comportamiento de los usuarios, que obligan a la plataforma a reinventarse constantemente. A esto se suma la necesidad de mantenerse relevante frente a nuevas tendencias digitales, lo que la impulsa a probar formatos, herramientas y algoritmos que mantengan a su comunidad activa.

En este contexto, recientemente la plataforma introdujo una nueva opción que permite editar comentarios en publicaciones de otros usuarios dentro de un margen de 15 minutos. Esta función facilita la corrección de errores ortográficos o la rectificación de lo escrito.

Cabe recordar que la red social, propiedad de Meta, ya había implementado una herramienta similar para editar mensajes directos (DM) en marzo de 2024, permitiendo modificar el texto incluso después de haber sido enviado.

Una de las más recientes novedades es la posibilidad de editar comentarios en publicaciones del feed. Foto: AFP

Ahora, Instagram extiende esta posibilidad a los comentarios en el feed, tal como anunció a través de su cuenta oficial en Threads. En concreto, los usuarios disponen de 15 minutos desde la publicación del comentario para editarlo, lo que permite corregir errores, ajustar la información o ampliarla.

Para hacerlo, basta con seleccionar la opción “Editar” que aparece debajo del comentario. Tras realizar los cambios, se debe pulsar el botón de verificación para guardarlos. El comentario actualizado mostrará que ha sido editado.

Instagram se ha consolidado como una de las plataformas más poderosas en la actualidad. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Es importante tener en cuenta que solo pueden modificarse los comentarios publicados desde la propia cuenta del usuario. Además, es posible editarlos tantas veces como se desee, siempre que se haga dentro del límite de 15 minutos establecido.

*Con información de Europa Press