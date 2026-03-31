¿Cuánto costará la esperada función ‘stealth mode’ de Instagram para stalkear anónimamente las historias?

Meta no se queda atrás en las actualizaciones; recientemente ha llegado una nueva para WhatsApp en donde se ha unido con Spotify, pero no todo queda allí; su red social Instagram es una de las cuales estaría a punto de enviar una actualización que podría cambiarlo todo.

De acuerdo con TechCrunch, la compañía estaría probando un modelo de suscripción que incluiría una opción muy esperada, ver historias sin dejar rastro.

Una suscripción que permitiría mirar sin ser visto

La función nombrada “stealth mode” es una de las que muchos solicitaban a través de las redes sociales, pues esta permitiría a los usuarios observar historias sin que el creador se entere; ahora, Meta estaría en ello y llegaría como parte de un paquete premium.

La opción de mirar historias sin ser detectado llegaría con una suscripción que también incluiría beneficios adicionales. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta suscripción no sería el único beneficio.

Quienes paguen la suscripción también tendrían acceso a herramientas adicionales, como:

Saber cuántas veces otras personas repiten sus propias historias

Crear listas de audiencia más amplias, superando el límite actual de “Mejores Amigos”.

Además, la duración de las historias podría extenderse por más tiempo (24 horas más).

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Precio estimado y países donde ya se prueba

Aunque Meta no ha confirmado oficialmente los territorios en los que está disponible esta prueba, en redes sociales han circulado indicios de que ya se estaría evaluando en México, Japón y Filipinas.

En cuanto al costo, las cifras varían dependiendo del país, pero se ubican en un rango bajo: alrededor de 1 a 2 dólares mensuales. Esto ha llevado a estimar que, si llega a Colombia, el precio (en relación con los precios en otros países) podría situarse aproximadamente entre 8.000 y 10.000 pesos (dependiendo del valor del dólar en ese momento).

Reportes en redes sugieren que el “stealth mode” se evalúa en varios mercados, con precios cercanos a los 2 dólares. Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty

Por ahora, la función sigue en fase de prueba, por lo que no hay una fecha confirmada de lanzamiento global; sin embargo, todo apunta a que esta herramienta podría convertirse en uno de los cambios más comentados dentro de la red social en los próximos meses.