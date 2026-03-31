¿Cuánto costará la esperada función ‘stealth mode’ de Instagram para stalkear anónimamente las historias?

Meta no se queda atrás en las actualizaciones; recientemente ha llegado una nueva para WhatsApp en donde se ha unido con Spotify, pero no todo queda allí; su red social Instagram es una de las cuales estaría a punto de enviar una actualización que podría cambiarlo todo.
De acuerdo con TechCrunch, la compañía estaría probando un modelo de suscripción que incluiría una opción muy esperada, ver historias sin dejar rastro.
Una suscripción que permitiría mirar sin ser visto
La función nombrada “stealth mode” es una de las que muchos solicitaban a través de las redes sociales, pues esta permitiría a los usuarios observar historias sin que el creador se entere; ahora, Meta estaría en ello y llegaría como parte de un paquete premium.
Esta suscripción no sería el único beneficio.
Quienes paguen la suscripción también tendrían acceso a herramientas adicionales, como:
- Saber cuántas veces otras personas repiten sus propias historias
- Crear listas de audiencia más amplias, superando el límite actual de “Mejores Amigos”.
- Además, la duración de las historias podría extenderse por más tiempo (24 horas más).
Precio estimado y países donde ya se prueba
Aunque Meta no ha confirmado oficialmente los territorios en los que está disponible esta prueba, en redes sociales han circulado indicios de que ya se estaría evaluando en México, Japón y Filipinas.
En cuanto al costo, las cifras varían dependiendo del país, pero se ubican en un rango bajo: alrededor de 1 a 2 dólares mensuales. Esto ha llevado a estimar que, si llega a Colombia, el precio (en relación con los precios en otros países) podría situarse aproximadamente entre 8.000 y 10.000 pesos (dependiendo del valor del dólar en ese momento).
Por ahora, la función sigue en fase de prueba, por lo que no hay una fecha confirmada de lanzamiento global; sin embargo, todo apunta a que esta herramienta podría convertirse en uno de los cambios más comentados dentro de la red social en los próximos meses.