Comisión Arbitral tomó decisión para la final de Nacional vs. Junior: ya es oficial

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se verán las caras este lunes para definir al campeón de la Liga BetPlay 2026 I. El partido se jugará en el Estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín.

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El gran favorito en estos momentos es el Tiburón, que llega con una ventaja de 3-0 tras lo hecho en el compromiso de ida. Por su parte, los dirigidos por Diego Arias tendrán que hacer un gran esfuerzo para remontar y levantar un nuevo título con su gente.

Se espera que sea un juego con mucha tensión y que los ánimos estén al máximo, tanto de los hinchas como de los jugadores. Por eso, será muy importante la forma en la que el árbitro lo maneje.

Carlos Betancur, árbitro colombiano. Foto: Colprensa

La Comisión Disciplinaria en las últimas horas tomó una decisión para la final: designó al juez central y a quienes lo acompañarán para impartir justicia. En esta oportunidad el escogido fue Carlos Betancur, del Valle.

Así estará repartida el resto del equipo arbitral para el Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla:

Asistente Nro. 1: Sebastián Vela - Bogotá

Asistente Nro. 2: David Fuentes - Cesar

Cuarto Árbitro: Jairo Mayorga - Tolima

VAR: Ricardo García - Santander

AVAR: Elkin Abril - Casanare

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Se espera que los árbitros tengan un buen desempeño y se logre un compromiso sin polémicas, pero esto también dependerá del comportamiento de los 22 protagonistas que estarán sobre el terreno de juego.

Los dos técnicos tienen a disposición casi que las plantillas completas y principalmente a sus jugadores estrellas, por lo que se espera que sea una gran final.

Por el lado de los verdolagas, Alfredo Morelos comandará el ataque y se espera que esté junto a Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello y Nicolás Rodríguez en busca de igualar el marcador.

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional, la gran final de la liga colombiana. Foto: @nacionaloficial

Por su parte, los barranquilleros estarían comandados por Luis Fernando Muriel, quien se ha convertido en un futbolista determinante para Alfredo Arias.

El balón comenzará a rodar a las 5:00 de la tarde en un estadio Atanasio Girardot que se espera que esté completamente lleno.