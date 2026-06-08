Se encienden las alarmas para la final de la Liga BetPlay: bus del Junior fue atacado con huevos y piedras

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se verán las caras este lunes, 8 de junio, para definir el campeón del primer semestre de la Liga BetPlay 2026. El tiburón tiene la ventaja a su favor gracias a la victoria por 3-0 que logró en el partido de ida.

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El escenario será el Estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, que se espera que esté completamente lleno y a reventar, un aspecto que será importante para que los Diego Arias consigan la remontada y se lleven el título.

En el marco de esta gran final, el equipo del departamento del Atlántico sufrió un momento reprochable y de miedo cuando arribó a la capital de Antioquia. Lamentablemente, se registró un hecho de violencia que encendió las alarmas.

Un grupo de hinchas de Nacional atacó el bus en el que iban los jugadores del Junior, le lanzaron objetos como huevos, botellas y hasta piedras. Todo ocurrió en el traslado del aeropuerto José María Córdova hasta el hotel en el que se concentraría.

A través de redes sociales se conocieron algunas imágenes de las afectaciones que sufrió el vehículo. De hecho, hay una en la que se ve que al panorámico quedó manchado de huevo, dificultando la visión del conductor.

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Afortunadamente, el incidente no dejó ninguna persona lesionada, pero encendió las alarmas de cara a lo que será la gran final y los problemas de violencia que se podrían presentar.

Por lo mismo, se espera que las autoridades evalúen si se considera un partido de alto riesgo y, de ser así, refuercen las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los jugadores y también de los hinchas que quieren ir a disfrutar del fútbol en paz.

Junior vs. Atlético Nacional. Foto: Colprensa

De hecho, en Barranquilla se activó un plan especial para evitar cualquier riesgo. El mismo contará con más de 1.000 uniformados de la Policía desplegados en diferentes puntos y un PMU en el que se monitoreen las situaciones en tiempo real.