Comunidad científica confirma hallazgo inédito en el océano: identifican una de las especies capaces de sobrevivir a la crisis climática

Investigadores han logrado un hito en la conservación marina, pues lograron identificar áreas específicas en el océano donde la vida tiene mayores probabilidades de resistir el calentamiento global.

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A través de un avanzado análisis que combina inteligencia artificial y décadas de observaciones submarinas, los científicos mapearon estos “santuarios” de esperanza e identificaron las estrategias biológicas que permiten a ciertos grupos de corales mantenerse en pie mientras otros desaparecen.

Los “supervivientes” del fondo del mar

La investigación presentada en EcoEvoRxiv no se limita a observar el declive de los arrecifes, sino que analiza qué hace que algunos sean más fuertes. El estudio destaca que existen grupos de corales con historias de vida específicas que actúan como verdaderos supervivientes. Entre ellos, sobresalen los llamados corales resistentes al estrés, que suelen ser especies de crecimiento masivo capaces de soportar condiciones que matarían a otras.

El estudio identificó especies que actúan como auténticos supervivientes del océano. Foto: Getty Images/iStockphoto

El texto original señala que “las comunidades dominadas por taxones de crecimiento rápido y maleables suelen favorecer una recuperación rápida”. Además, el hallazgo es vital porque permite entender el concepto de “refugio”, definido como aquellos “hábitats donde la biodiversidad puede persistir y potencialmente recuperarse y expandirse después de que las amenazas climáticas hayan disminuido”.

Un mapa de esperanza de 165 mil kilómetros

Gracias al uso de machine learning (un sistema en el que las computadoras aprenden de millones de datos para predecir el futuro), los científicos han identificado 165.922 kilómetros cuadrados de arrecifes con alta capacidad de resiliencia. Este descubrimiento es mucho más amplio de lo que se pensaba anteriormente y suma 30 nuevos países a la lista de naciones que albergan estos tesoros ecológicos.

El estudio afirma con contundencia: “Nuestros resultados revelan 165.922 km² de ubicaciones de arrecifes potencialmente resilientes al clima que abarcan 71 países”. Lo más sorprendente es que más de la mitad de estos refugios se concentra en apenas cinco naciones: las Bahamas, Cuba, Australia, Indonesia y Filipinas.

El Caribe: un hallazgo inesperado

Una de las mayores sorpresas del estudio es la situación del Atlántico-Caribe. A pesar de ser una zona muy golpeada por las olas de calor marinas, el nuevo análisis revela que posee una capacidad de resistencia que no se había detectado con tecnologías anteriores. Países como Cuba, Belice y Panamá han surgido como puntos clave de supervivencia.

El Caribe mostró una resistencia mayor a la que los científicos habían estimado. Foto: Getty Images

Este cambio de perspectiva se debe a que ahora se mide no solo la temperatura, sino también la capacidad de los corales para recuperarse de lo que se conoce como blanqueamiento, un estado de estrés extremo en el que el coral pierde su color y nutrientes. Según los expertos, “el Atlántico-Caribe muestra algunas de las ganancias más sustanciales cuando los criterios de refugio se expanden más allá de evitar el estrés térmico”.

Ciencia de precisión para salvar el océano

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores dividieron el océano en una cuadrícula de altísima resolución y analizaron cada 250 metros de arrecife. Evaluaron 42 factores diferentes, desde la fuerza de los ciclones hasta la química del agua y la presión humana.

Este nivel de detalle es fundamental para que los gobiernos sepan exactamente dónde enfocar sus esfuerzos de protección. Como concluyen los autores del hallazgo: “El declive de los corales impulsado por el clima es real, pero espacialmente heterogéneo, y cada fracción de grado de calentamiento evitado preserva opciones para el futuro de los arrecifes de coral”.