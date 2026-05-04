¿Sabía que Free Fire cuenta con códigos promocionales que pueden utilizarse de forma gratuita? Este es uno de los videojuegos más populares de los últimos años, con millones de usuarios que lo instalan en sus dispositivos móviles, ya que es compatible tanto con iOS como con Android.

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Free Fire es un juego tipo battle royale desarrollado por Garena para dispositivos iOS y Android. En cada partida, de aproximadamente 10 minutos, 50 jugadores son lanzados a una isla remota donde deben enfrentarse entre sí para sobrevivir.

Cada jugador puede elegir su punto de aterrizaje, moverse libremente por el mapa, utilizar vehículos y objetos para desplazarse o camuflarse y aplicar distintas estrategias para evitar ser eliminado. El objetivo principal es claro: ser el último superviviente.

Uno de los aspectos más atractivos del juego es que los usuarios pueden acceder diariamente a códigos de recompensa gratuitos, los cuales se pueden canjear de manera sencilla para obtener beneficios dentro del juego y así personalizar la experiencia.

Free Fire es un videojuego tipo battle royale desarrollado por Garena. Foto: Getty Images

De acuerdo con Garena, para realizar el canje de forma correcta es importante tener en cuenta lo siguiente:

El código de canje está compuesto por 12 a 16 caracteres, combinando letras mayúsculas y números.

Las recompensas obtenidas se envían a la sección de “Colección” en el lobby, mientras que el oro y los diamantes se añaden automáticamente a la cuenta.

Es fundamental verificar la fecha de vencimiento del código, ya que los códigos expirados no pueden canjearse.

En caso de inconvenientes, se recomienda contactar con el equipo de soporte del jugador.

No es posible reclamar recompensas con cuentas de invitado; es necesario vincular la cuenta a Facebook o VK para recibir los premios.

Estos códigos sirven para para atraer nuevos jugadores y mantener el interés de los usuarios activos. Foto: Getty Images

Free Fire ofrece diariamente códigos gratuitos por tiempo limitado que permiten obtener skins y otros objetos dentro del juego. Para el 4 de mayo de 2026, se han publicado nuevos códigos de Free Fire Max con vigencia de 24 horas, aunque su funcionamiento puede variar según la región del servidor y su disponibilidad.

Estos son algunos de los códigos disponibles para México y Europa: