Estados Unidos amenaza a Irán y dice estar preparado para volver a la guerra

Las fuerzas estadounidenses están preparadas para reanudar las operaciones de combate contra Irán si se lo ordenan, dijo este martes el jefe del Estado Mayor conjunto, mientras que el Pentágono amenazó con una respuesta “devastadora” si Irán ataca buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

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Estados Unidos y la República Islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla el estrecho de Ormuz.

Las amenazas de Washington llegaron después de que el principal negociador iraní dijera que Teherán “ni siquiera” ha empezado su pulso con Estados Unidos, tras una oleada de ataques en esa vía marítima por parte de ambos bandos el lunes.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: Getty Images

Los Guardianes de la Revolución de Irán prometieron dar una “respuesta contundente” si cualquier barco se desvía de la ruta demarcada por la República Islámica en el estrecho. Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.

El 8 de abril impuso un bloqueo a los puertos iraníes y el lunes lanzó la llamada operación Proyecto Libertad para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho. Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el golfo a finales de abril, con cerca de 20.000 marinos.

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El Mando Central de Estados Unidos “y el resto de la fuerza conjunta siguen preparados para reanudar las hostilidades” contra Irán “si se ordena hacerlo”, declaró el general Dan Caine a la prensa. “Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación”, insistió.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a Teherán a “hacer lo inteligente” y llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, y añadió que no quería intervenir y provocar más muertes.

El presidente Donald Trump mantiene las presiones contra Irán. Foto: AP

Un poco antes, minimizó el alcance de la guerra, a la que se refirió como “una pequeña escaramuza militar”, dijo. “Irán no tiene ninguna chance. Nunca la tuvo. Ellos lo saben”, sostuvo.

En la misma línea, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos no está “buscando pelea” en el estrecho de Ormuz, pero advirtió: “Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador”.

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También se dijo preparada para reanudar los combates la Fuerza Aérea israelí. “Seguimos de cerca los acontecimientos en Irán y estamos preparados para desplegar toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario”, declaró el general Omer Tischler, que la dirige.

*Con información de AFP.