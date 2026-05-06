Precio del dólar este 6 de mayo. La moneda cambia tendencia y arranca más barata en la jornada

El dólar en Colombia arrancó la jornada a la baja, variando un poco la tendencia de los últimos días, luego de que el Banco de la República anunciara su decisión de dejar las tasas de interés de referencia en modo estable, lo que conduce a movimientos en el precio de la moneda, principalmente por salida de capitales: los inversionistas van donde reciban más utilidades.

La divisa pasó de una TRM Tasa Representativa del Mercado de 3.723,33 pesos a ubicarse por debajo de los 3.700 pesos en las primeras horas de este 6 de mayo, según la Bolsa de Valores de Colombia.

Así fue la apertura

El precio de apertura fue de 3.685 pesos, restando así 38 pesos a la TRM vigente. El precio promedio ha sido de 3.686 pesos, evidenciando así que podría mantenerse a la baja en toda la jornada. De hecho, la cotización máxima registrada en las primeras horas del día es de 3.689 pesos.

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Lo que presiona la moneda

No solo el entorno local, sino la presión geopolítica sigue pesando en el comportamiento del dólar. En relación con el conflicto en Oriente Medio, que aprieta tuercas con el suministro del petróleo, hubo una noticia alentadora que, inclusive, causó ya el efecto en el precio del petróleo, el cual retrocedió ligeramente en los inicios de la jornada llegando a niveles por debajo de los 100 dólares. Se trata de la propuesta de Irán a Estados Unidos, de buscar la alternativa para intentar un acuerdo de paz, camino que ahora parece estar más abonado.

Volatilidad dólar Foto: Adobe Stock

Lo que pasa en Estados Unidos pesa mucho

Está también en el horizonte el tema macroeconómico de Estados Unidos, en donde se han dado noticias que estremecen los mercados y los activos como el dólar. Subida de inflación y empleo en Estados Unidos a la baja son dos variables determinantes para la FED, el banco central del país del norte, que, a partir de esos datos, en especial los de la nómina, podrían dejar sin recortes las tasas de interés, tal ya lo hizo en su más reciente decisión aplicada.

Y el entorno local

El dólar, a nivel global, retrocedió en 0,61 %, según confirmó Andrés Sánchez, experto en divisas de Credicorp Capital.

No obstante, en el entorno local también hay circunstancias que ayudan a que el dólar suba o baje. En esta jornada, por ejemplo, hay expectativa por el destape de las Minutas del Banco de la República, que son las actas de la pasada reunión en la que la junta directiva del Emisor decidió mantener quietas las tasas de interés, al igual que lo hizo Estados Unidos. En ese documento habrá luces que indicarán hacia dónde va la política monetaria, en medio del pronóstico de una inflación que cerraría el año en 6,4 %.

Todas esas expectativas son las que determinan el comportamiento del dólar en Colombia, divisa que, a medida que avanzaba la jornada, daba indicios de que seguiría por debajo de los 3.700 pesos. Hacia las 8:25 de la mañana se mantenía en 3.689 pesos.