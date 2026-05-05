Colombia impulsó la caída del recaudo tributario promedio en países de la OCDE

Lejos de pisarle los talones al promedio de países que son miembros de la Ocde, está Colombia en materia de recaudo tributario.

Aunque esta nación realiza una reforma tributaria cada dos años, nada que logra acercarse al 34,1 % que es la media de la recaudación en ese club de países al que ingresó Colombia, de manera oficial, en 2020, pese a que el proceso se inició en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y el organismo internacional se tomó cinco años para proceder a invitar al país -en 2018- a ser el miembro número 37 y la tercera nación de América Latina en estar ahí.

Si bien en su momento se sustentó que había que estar en las grandes ligas, para codearse con los ricos, porque así se autoexigiría más en cuestiones de desarrollo, en el tema tributario Colombia va rezagada. De hecho, en vez de sumar, restó en el selecto grupo.

Así lo evidencia el informe develado por la Ocde, este martes 5 de mayo, en el que se muestra que la recaudación colombiana es el equivalente al 19,9 % del PIB, es decir, 14,2 puntos porcentuales por debajo del promedio. Y eso que la cifra es la de 2024, año en el que se registró la primera caída desde 2020. En comparación con los países de América Latina también se ubica por debajo, ya que la región logra un 21,7 % del PIB.

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La recaudación es una de las principales fuentes de financiamiento de los estados. En particular, los que recaen sobre bienes y servicios representaron el 49,2% del total de los ingresos tributarios en la región.

De acuerdo con el informe de la Ocde, aunque los ingresos fiscales en algunas de las economías más grandes de la región están afectados por las fluctuaciones de los precios de las materias primas, parte de lo que impulsó la caída del promedio fueron las disminuciones en recaudo de Colombia y Trinidad y Tobago. Y eso que hubo una compensación proveniente de mayores ingresos petroleros en Guyana, señala el documento.

Recaudación tributaria países Ocde Foto: Ocde / Informe

La Ocde destaca la caída en los ingresos provenientes de la minería, que fue de 0,55 % del PIB en 2023 y pasó a 0,47 % en 2024. Aquí, el organismo volvió a mencionar a Colombia y su fuerte caída en la recaudación tributaria.

El oro y la plata sacan la cara

La estimación para 2025 es que los ingresos por petróleo y gas habrían caído al 3 % del PIB debido a un fuerte descenso en los precios de los hidrocarburos, mientras los ingresos mineros habrían subido al 0,63 % del PIB, respaldados por aumentos excepcionales en el precio del oro, la plata y, en menor medida, el cobre, indica el informe.