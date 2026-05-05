UIAF alerta sobre nuevo grupo de empresas involucradas en presunto lavado de activos

Luego del caso en el que salió a relucir la empresa de ropa interior y cosméticos Lili Pink, como presunta involucrada en el delito de lavado de activos, la UIAF, entidad pública que se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, siguió con la lupa puesta.

Según la Unidad de Información y Análisis Financiero (-UIAF), habría ahora empresas del sector de seguridad privada que estarían adelantando actividades asociadas a posibles delitos fuente de lavado de activos.

De esa manera, la UIAF lanzó una alerta que, además, fue puesta en conocimiento de la Dian, entidad que puede participar en la detección del ingreso del dinero ilícito a la economía.

Escándalo Lili Pink: sociedades señaladas de lavar más 730.000 millones de pesos se crearon con 10 millones

Dian. Foto ilustrativa Foto: Cortesía Dian

¿Qué dice el gremio Fedeseguridad?

Raquel Garativo, presidenta del gremio Fedeseguridad, que agrupa a las compañías más importantes del sector de seguridad privada y física en Colombia, se refirió a la alerta de la UIAF.

Si bien indicó que siempre respaldarán la labor de inteligencia del Estado, entendiendo que, “cualquier conducta ilegal debe ser investigada y aclarada, y si es necesario castigada”. No obstante, se muestran en desacuerdo con la forma, puesto que, a juicio de Garavito, la UIAF cumple una función de identificación de señales de alerta. Por lo tanto, “deben trasladar a las autoridades competentes esos informes”, para que adelanten las respectivas investigaciones y corroboración.

De lo contrario, “se generaliza, se genera un gran riesgo para el sector, y se trata de más de 1.000 empresas formales que son vigiladas, reguladas y comprometidas con el cumplimiento de la ley y las obligaciones establecidas”.

Raquel Garavito, presidenta de FedeSeguridad Foto: Fedeseguridad / Cortesía

Para la directiva gremial, aunque el problema se ha presentado en muchos sectores de la economía -recientemente en el comercio- “no significa que todos los sectores estén afectados”.

Garavito hace un llamado a las entidades de vigilancia y control que antes de generar dudas acerca de un sector, adelanten las investigaciones pertinentes y, de tener cabida, las respectivas judicializaciones. Todo porque, con los señalamientos previos “están afectando la reputación de las empresas, pues se causa una estigmatización sobre ellas, y estamos hablando de unos 400.000 empleos que generan”.

Seguridad privada Foto: Getty Images

El lavado de activos en Colombia es un fenómeno de grandes tentáculos. Implica una grave afectación para la economía y está ligado a delitos como el narcotráfico, la corrupción y la minería ilegal.

El delito moviliza billones de pesos que se ingresan al país a través de actividades legales para tratar de limpiar el dinero, pero el impacto es sobre la tributación, la competitividad, entre otros renglones.