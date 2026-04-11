Jorge Lemus, ¿otro decepcionado?

La relación entre el presidente Gustavo Petro y Jorge Lemus, exdirector de la DNI y la Uiaf, no terminó bien. Aunque ambos se conocen desde que militaban en el M-19, no se hablan desde que Lemus se enteró de que Petro lo removería de su último cargo, tal como ocurrió. El círculo cercano a Lemus le dijo a SEMANA que él se siente “decepcionado” porque es amigo personal y de confianza del jefe de Estado.

Jorge Lemus, exdirector de la DNI, será investigado por reuniones con el abogado de alias Papá Pitufo

De hecho, hablan de “chismes” e “intrigas” en la Casa de Nariño que minaron la amistad entre ambos. La sorpresa es que Wilmar Mejía, sin experiencia en inteligencia financiera, fue designado como su sucesor en la entidad que rastrea el lavado de activos y dinero del narcotráfico, pese a que está mencionado en el escándalo de infiltración por parte de alias Calarcá.