Judiciales

No hay corroboración de que hayan seguido en esas alianzas: los motivos para no prorrogar la suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía

El oficial del Ejército y el funcionario volverán en los próximos días a sus cargos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 3:20 p. m.
El general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía aparecieron en los computadores de Calarcá.
El general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía aparecieron en los computadores de Calarcá. Foto: SEMANA / X @wilmarmejia

En un documento de cinco páginas, el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción concluyó que no existían méritos para prorrogar por otros tres meses la suspensión de los cargos del general Juan Miguel Huertas Herrera y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía.

Para el procurador, no existen pruebas de que el oficial del Ejército y el funcionario de la DNI hayan continuado con las actividades que motivaron la apertura de una investigación disciplinaria en su contra y su respectiva suspensión temporal de sus cargos; es decir, la entrega de información a las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

Otro lío para el general Juan Miguel Huertas: el cobro de una millonaria indemnización por un falso positivo

En el documento revelado en primicia por SEMANA, el delegado del organismo de control disciplinario concluyó que las pruebas presentadas tanto por la Corte Suprema como por la Fiscalía General no permiten inferir que las acciones hayan seguido desplegando en estos meses.

“(…) en este momento procesal, si bien en el pasado (2024) se tuvo la información acerca de las presuntas concertaciones de los disciplinables con personas al margen de la ley, ya siendo servidores públicos, no se tiene la corroboración de que hayan seguido en esas alianzas”, enfatiza la decisión.

Bogotá

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Medellín

‘Parceros Medellín 2026’: cómo los jóvenes pueden acceder al apoyo que transforma sus oportunidades

Bogotá

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Política

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Medellín

Evite estafas: alerta en Rionegro por falsas jornadas médicas y cobros ilegales

Nación

¿Va a hacer un trámite? Así funciona la suspensión temporal en la Registraduría

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

Nación

DNI hace un fuerte requerimiento a la Procuraduría sobre el suspendido director de inteligencia, Wilmar Mejía

Medellín

Fico Gutiérrez cuestiona nombramiento de René Guarín: “Ahora quien llega al DNI tiene experiencias en secuestros”

Confidenciales

Demandan designación de René Guarín como director de la Dirección Nacional de Inteligencia

Pese a que no se prorroga la suspensión —advierte—, el proceso sigue su curso mediante la recolección de evidencia: “Habida cuenta de ello, corresponde entonces continuar con la labor probatoria que permita establecer si las conductas cuestionadas, además de ser corroboradas, se han extendido a épocas en las que los disciplinados tenían la calidad de servidores públicos”.

YouTube video sBvK04m4UfY thumbnail

Teniendo en cuenta los informes enviados por la Fiscalía 12 Auxiliar Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se indica que los hechos materia de investigación se presentaron el 8 de febrero de 2024, “momento para el cual el general Huertas estaba en retiro de las fuerzas militares y el señor Mejía no había accedido al cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia”.

Mientras que en el caso de la Fiscalía 75 Especializada de Medellín no se envió información relacionada en la que “se desprenda y que concrete que los disciplinables, siendo ya servidores públicos, hayan mantenido relaciones con personas pertenecientes a organizaciones criminales”.

General Huertas negó vínculos con las disidencias de las Farc de alias Calarcá

El general Huertas y Wilmer Mejía están en la mira por presuntamente entregar códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública, así como brindar un eventual apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas y prepararse frente a una eventual finalización de los diálogos con el Gobierno.

Con la decisión de la Procuraduría, el general Huertas podrá regresar a su cargo de comandante de personal del Ejército Nacional, mientras que Wilmar Mejía se reintegrará como director de inteligencia de la DNI.

Más de Nación

Marcha dia mujer

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Los equipos territoriales de la Alcaldía recorren comunas priorizadas para vincular a jóvenes que no estudian ni trabajan, ofreciéndoles apoyo integral y oportunidades educativas y laborales.

‘Parceros Medellín 2026’: cómo los jóvenes pueden acceder al apoyo que transforma sus oportunidades

Nueva estrategia contra el paseo millonario

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Pedro Sánchez, ministro de Defensa en Semana.

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Nueva modalidad de fraude enciende alerta en Rionegro.

Evite estafas: alerta en Rionegro por falsas jornadas médicas y cobros ilegales

La Registraduría Nacional del Estado Civil, que suspendió temporalmente los servicios de registro civil e identificación por la organización de las elecciones.

¿Va a hacer un trámite? Así funciona la suspensión temporal en la Registraduría

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro.

Dilian Francisca Toro celebra fallo del CNE sobre violencia política: “Es una victoria de todas las mujeres”

Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte, obras tienen un avance de 95 %.

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

Noticias Destacadas