Judiciales

Primicia | Procuraduría no prorrogó la suspensión al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía

Los dos enfrentan una investigación por presuntamente entregarle información a alias Calarcá.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 9:33 a. m.
El general Juan Miguel Huertas y Wilmar de Jesús Mejía.
El general Juan Miguel Huertas y Wilmar de Jesús Mejía. Foto: SEMANA / X @wilmarmejia

SEMANA conoció en su totalidad la decisión de la Procuraduría General, por medio de la cual se decidió no prorrogar la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas Herrera y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía.

En la decisión firmada por el procurador delegado de la sala disciplinaria de instrucción se manifiesta que no se cumplen los requisitos para realizar la prórroga de la suspensión de sus respectivos cargos, la cual fue emitida el pasado 27 de noviembre.

“No prorrogar la suspensión provisional del ejercicio de los cargos de comandante de personal del Ejército Nacional y director de inteligencia de la DNI, respectivamente, al BG Juan Miguel Huertas Herreras y el señor Wilmar de Jesús Mejía”, señala el resuelve.

Otro lío para el general Juan Miguel Huertas: el cobro de una millonaria indemnización por un falso positivo

En días anteriores, la DNI le había enviado una petición a la Procuraduría General con el fin de que les indicara si la suspensión de Mejía seguía o no vigente.

“No se ha recibido respuesta por parte del ente de control, lo que impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado”, señaló la DNI ante el Ministerio Público.

DNI exige conocer en qué va el caso del funcionario Mejía.
DNI exige conocer en qué va el caso del funcionario Mejía. Foto: Montaje El País; SEMANA

Con la decisión de la Procuraduría General, Mejía podrá volver a su cargo en medio de fuertes cuestionamientos por las funciones de la DNI.

En varias oportunidades, el general Huertas y Wilmar Mejía han negado haber tenido vínculos con este grupo armado ilegal.

¿Vínculos con alias Calarcá?

En la decisión que ordenó la suspensión de los cargos tanto del general Mejía como del funcionario de la DNI, la Procuraduría General mencionó la necesidad de recolectar evidencias en el desarrollo de la investigación preliminar por su supuesta relación con las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

El “caballo de Troya” que Calarcá le hizo a Iván Mordisco en Guaviare, que terminó con el asesinato de 26 disidentes de las Farc

En el auto de medidas cautelares se señalaba que se indagaba por los presuntos vínculos y el suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc.

En este punto se enfatizaba que, con el objetivo de asegurar que no se repitiera un hecho como el que era materia de investigación, se había optado por la suspensión de tres meses del cargo al oficial y al funcionario.

“Con esto se busca evitar que podrían presentarse o derivar en conductas que afecten el desarrollo del proceso disciplinario”, señaló el organismo de control disciplinario.

Wilmar Mejía, el general Juan Miguel Huertas y Calarcá
Wilmar Mejía, el general Juan Miguel Huertas y Calarca Foto: SEMANA / X @wilmarmejia

Igualmente, la decisión se consideró necesaria para evitar que el general Huertas y Wilmar Mejía continuaran en el ejercicio de sus cargos y funciones, y que se reiteren los comportamientos materia de investigación disciplinaria.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se busca establecer, además de los presuntos vínculos con miembros de las disidencias de las Farc, la supuesta entrega de códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública, así como un eventual apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas y prepararse frente a una eventual finalización de los diálogos con el Gobierno.

Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Noticias Destacadas